iPhone: Beskontaktno plaćanje bez dodatnog hardvera

Apple je pre nekoliko dana najavio novu funkciju za iOS, a u pitanju je “Tap to Pay on iPhone”, koja će korisnicima omogućavati da usluge plaćaju preko aplikacije, beskontaktno i bez potrebe za dodatnim hardverom.

Aplikacije poput Stripe su sve do sada koristile i hardver sa strane, koji se na iPhone povezivao ili bežično ili preko porta za punjenje, te za slušalice. Sada je potreba za dodacima eliminisana, a na developerima je samo da u svoje aplikacije ubace ponuđenu funkcionalnost uz pomoć alata koje Apple nudi. To znači da će za sada Tap to Pay raditi samo na aplikacijama partnera kompanije Apple, dakle na aplikaciji Stripe. Ostale aplikacije će se, kako kažu iz kompanije , priključiti kasnije.

Funkcija Tap to Pay će raditi na iPhone X, te kasnijim modelima, što znači da iPhone X, iPhone 8 i iPhone 7 ostaju bez podrške. Prvo će stići do korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama, i to već na proleća, a informacija o ostatku sveta još uvek nema.

