RTS i SBB: rasplet i objašnjenja

Na sajtu PC Press-a smo 6. avgusta objavili vest da je na konkursu za reemitovanje programa Radio-televizije Srbije (RTS) u zemlji i inostranstvu kompanija Telekom Srbija dala najbolju ponudu, zbog čega su članice United Grupe (među kojima je i SBB) odlučile da se povuku sa konkursa i ne učestvuju.

Jedan od razloga je, kako United grupa navodi, “prevelika ponuda za reemitovanje kanala u inostranstvu” koja je deset puta veća od one koju su do sada plaćali i dvadeset sedam puta veća od one koju servisi prosečno naplaćuju za emitovanje programa u inostranstvu, što je ekonomski neprihvatljivo. Kako dodaju, United Grupa je odbila da učestvuje na javnom konkursu za distribuciju kanala RTS-a iz razloga što je konkurs protivzakonit iz formalno-pravnih i materijalno-pravnih razloga, i suprotan poslovanju bilo kog javnog servisa koji bi trebalo da teži da u potpunosti bude dostupan što širem auditorijumu.

United Grupa je dala svoju izjavu i smatra da bi načini gledanja kao što su D3, EON, vraćanje unazad trebali da budu dostupni auditorijumu bez naplaćivanja jer je to sastavni deo televizijske evolucije koju možemo a i ne moramo prihvatiti. United Grupa je dala pisano obrazloženje na neka naša pitanja, dok je sa druge strane RTS poslao link koji, kako kažu, “sadrži odgovore na naša pitanja”.

Dakle, United Grupa je na naše pitanje da li će korisnici SBB-a moći da gledaju i prate programe RTS-a, odgovorila sa: “Korisnici SBB-a će gledati RTS isto kao i do sada, te se emitovanje kanala RTS-a ne menja“. Cela zbrka je nastala u trenutku kada je RTS odlučio da poveća cenu za emitovanje kanala u inostranstvu. Odluka da li bi trebalo plaćati svaki od načina gledanja televije ostaje na korisnicima.

Drugo pitanje koje smo uputili United Grupi je bilo zbog čega smatraju da je konkurs nezakonit i da li je to jedini razlog za neučestvovanje na istom. Njihov odgovor je bio: “Odbili smo učestvovanje na javnom konkursu za distribuciju RTS kanala iz razloga što je konkurs suprotan sa poslovanjem bilo kog javnog servisa koji bi trebalo da teži ka dostupnosti što širem broju auditorijuma. Drugo, zbog protivzakonitosti koja proizilazi iz materijalno i formalno pravnih razloga”.

Mnogi korisnici strahuju da iz nekog razloga neće biti u mogućnosti da gledaju i prate kanale RTS-a. To nije slučaj – ukoliko ste RTS kanale gledali do sada, situacija ostaje ista. Ukoliko niste, a žarko želite, neminovna je pretplata, što nas dovodi do našeg trećeg pitanja na koji smo dobili širok odgovor: “Saradnja sa RTS-om nije prekinuta, što znači da kao i bilo koji drugi operator u Srbiji, SBB će i nadalje imati RTS u svojoj ponudi kanala. Što se emitovanja kanala u inostranstvu tiče, United Grupa je odbila da plati deset puta veću cenu od dosadašnje za reemitovanje kanala u inostranstvu iako smo ponudili tri puta veću, od cene koju smo do sada plaćali,” iznevši u zaključku da su otvoreni za pregovore ukoliko dođe do nove ponude.

Naplaćivanje kanala u inostranstvu sasvim je normalna stvar. Glavni “problem” se pojavio kada je RTS odlučio da drastično poveća cenu emitovanja programa u inostranstvu. Javni servis bira cenu svojih usluga, a svako drugi bira da li će platiti tu cenu ili ne. Na naša pitanja RTS-u koja se odnose na: reemitovanje kanala u inostranstvu, ograničenost istih u bilo kom smislu, vidljivost kanala Srbima u dijaspori, kao i komentar na sve to, RTS-ov odgovor je bio da bismo trebali da posetimo ovaj link.

