Rusija stvara novu digitalnu valutu – kriptorublju

O tome da Rusija planira da uvede sopstvenu digitalnu valutu se pričalo još sredinom oktobra prošle godine, a sada je predsednik Vladimir Putin navodno naložio ruskim zvaničnicima da rade na razvijanju nacionalne kriptovalute pod nazivom “kriptorublja”. Prema pisanju Financial Times-a, Sergej Glazev, ekonomski savetnik predsednika, na sastanku Vlade rekao je da bi kriptovaluta služila kao “korisno sredstvo” za izbegavanje ekonomskih sankcija sa zapada.

Glazev je objasnio: “Ovaj instrument nam veoma odgovara za osetljive aktivnosti u ime države. Možemo da rešavamo račune sa našim partnerima širom sveta bez obzira na sankcije”. Savetnik je nagovestio da će kriptorublja biti ekvivalentna rublji, ali sa obrtom koji će biti “ograničen na određeni način”, što omogućava Kremlju da prati njegova kretanja. Još uvek nije jasno da li će kriptovalutu izdati centralna banka Rusije.

Ranije je predsednik naredio svojim zvaničnicima u kabinetu da osmisle okvir za uspostavljanje i regulisanje digitalne valute unutar Rusije, što je učinio prošlog leta posle sastanka sa osnivačem etereuma Vitalikom Buterinom. U oktobru 2017. godine, Putin je nadalje predvideo nove propise oko kriptovalute, uključujući i registraciju rudara i primenu zakona o hartijama od vrednosti za početne ponude novčića (ICO). Ruski ministar finansija Anton Siluanov najavio je u septembru 2017. godine da će njegovo odeljenje regulisati korišćenje kriptovaluta u zemlji do kraja 2017. godine. “Nema svrhe zabraniti” kriptovalute jer su one “stvarnost”, rekao je on.

Izvor: CoinDesk

