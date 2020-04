Sada svi možemo biti vrhunski gejmeri, čak i na mobilnom telefonu!

Jedna od najzabavnijih mera za ispunjavanje slobodnog vremena svakako je gejming, u čiji se čarobni svet virtuelnih likova, izazova i adrenalina možemo upustiti samostalno ili u društvu prijatelja.

Bez obzira na to da li smo okoreli gejmeri kojima se život i nije baš previše promenio u odnosu na pre ili tek sada otkrivamo digitalno okruženje koje pružaju video igre, većini sigurno nedostaje „besni“ računar ili skupa konzola, zbog čega često zaboravljamo da je gejming moguć – i na našim pametnim telefonima. Na njima je moguće oprobati se u brojnim originalnim naslovima, bez gubljenja na kvalitetu, kao i u adaptacijama popularnih video igara, specijalno dizajniranih za mobilne uređaje.

Gejming je super, ali šta izabrati?

Naravno, kao i prilikom biranja filmova, čak i iskusnim gejmerima ponekad je teško da izaberu pravi naslov, pogotovo kada se radi o novoj platformi, kao što su mobilni telefoni. Za sve koji tek ulaze u gejming, dobra vest je da postoji ogroman i šarolik izbor igara različitih žanrova koje nude vrhunsko iskustvo.

Ako želite da iskusite osećaj preživljavanja, a u isto vreme i dobru FPS borbu sličnu PUBG-u, jedna od igara koja je trenutno u trendu je definitivno Garena Free Fire. Svakih deset minuta igrač će se naći na pustom ostrvu gde se bori sa ostalih 49 igrača, za šta je potrebno istražiti mapu, kamuflirati se u okruženju, ali i razvijati veštine u borbi protiv drugih igrača.

Za one koji više vole krimi i detektivske priče, tu je The House of Da Vinci 2, najpopularnija igra te vrste na Android Play Store-u. Inspirisana Da Vinčijevim kodom, igrač u njoj pronalazi skrivene predmete, istražuje ormare i police, ali i otključava nove prostorije sa pričama kako bi dalje napredovao u igri.

Takođe, telefoni su poznati po tome da nude posebno zabavno iskustvo puno adrenalina u auto-moto igricama. Tako se nezaboravni Need for Speed može naći i na vašoj ovogodišnjoj listi, kada možete ponovo proživeti sve one lepe trenutke koje ste imali kao deca, dok je trke sa prijateljima moguće ponoviti kroz online multiplayer. Zato, upalite motore i pravac u detinjstvo!

Za kraj, kao poseban naslov izdvojili bismo i Old Man’s Journey, čiji kvalitet potvrđuje i 15 međunarodnih nagrada iz različitih kategorija. Ova originalna igra prati priču usamljenog starca koji je odlučio da promeni svoju dnevnu rutinu, krenuvši u pustolovine u kojima upoznaje nove prijatelje, razrešava misterije i prevazilazi zanimljive izazove. Igru preporučujemo svima koji žele da isprobaju nešto novo, pogotovo onima kojima je potreban uvod u gejming svet i sve njegove čari.

Kakav telefon mi je potreban?

Mnogi brendovi prepoznali su da bi njihovi pametni telefoni, pored ostalih karakteristika, trebalo da sadrže i napredne funkcije za gejming. Tako Samsung u svojoj Galaxy S20 seriji, uz igranje na ekranu od 120Hz, ima ugrađen i Game booster, kao i Improved touch response, za smanjenje napornog lag-a tokom dodirivanja ekrana. Testiranja na ovim uređajima pokazala su da se mnoge igre mogu pokrenuti i na 120FPS-a, što će svakako omogućiti najoptimalniji užitak u gejmingu.

Šta čekate? Ako već dugo igrate video igre, dajte sebi oduška i isprobajte jednu novu platformu. A za vas koji tražite jednostavno rešenje za višak slobodnog vremena – nova vrsta zabave dostupna vam je na dlanu, uz pomoć pametnih telefona.

