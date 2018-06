Samoodrživi data centar: Spremni za Internet stvari

HPE Micro Datacenter je samoodrživi, portabilni data centar koji je HPE razvio zajedno s kompanijom Schneider Electric.

Predviđa se da će do 2020. godine u svetu biti operativno više od 28 milijardi IoT uređaja. U očekivanju ovog eksplozivnog rasta, Hewlet Packard Enterprise je prepoznao da uspeh budućeg poslovanja zavisi pre svega od sposobnosti organizacija da transformišu svoju IT infrastrukturu i operacije tako da budu spremni za IoT. U tom segmentu već su se iskristalisala dva trenda – prvi ukazuje na to da će do 2019. godine 43% podataka dobijenih iz IoT uređaja biti procesirano izvan klasičnih data centara, dok drugi kaže da će do kraja iste godine čak 85% kompanija prihvatiti Internet stvari kao ravnopravan izvor podataka za obradu.

Na osnovu ovih trendova u prikupljanju i obradi podataka, HPE je identifikovao potrebu za integrisanim sistemom sa hibridnim IT rešenjem koje je sposobno da podatke efikasno obradi izvan klasičnih data centara. Kao odgovor na tu potrebu nastao je HPE Micro Datacenter.

Novi pristup za nove uslove poslovanja

HPE Micro Datacenter je samoodrživi, mogli bismo reći portabilni, data centar koji je HPE razvio i napravio zajedno sa kompanijom Schneider Electric. Odlikuje se lakom prilagodljivošću, inteligentnim sistemima hlađenja i UPS‑om, razgranatim senzorskim sistemom koji prati temperaturu, vlažnost, detektuje dim i vodu, poseduje višestepenu i višenamensku zaštitu (od požara, zaštitu od fizičkog pristupa…). Sve to je spakovano u robusno i izdržljivo, zvučno i termalno izolovano metalno kućište. Pored toga, kompletan monitoring svih navedenih stavki obavlja se udaljenim putem, kroz StruxureWare (DCIM) softverski paket.

Moramo da kažemo da ideja mikro data centra nije nova. Ovakva rešenja već su predstavljena u telekomunikacionom svetu, povezana su na bazne stanice, ali sve do sada mogućnost njihove adaptacije nije postojala, ili je bila sporadična. S razvojem IoT uređaja i enormnim povećanjem količine informacija koje oni proizvode i koji moraju da se procesiraju, zahtevi za ovakvim distribuiranim rešenjima postali su sve jasniji i sve češći. I upravo tu je HPE Micro Datacenter pronašao svoje ciljno tržište.

U svojoj ponudi HPE ima tri varijante Micro Datacenter uređaja. Model 42 postoji u dve varijante – 42 N i 42 2N. Obe varijante donose snagu od 8 kW. N varijanta suštinski nema redundansu napajanja, jer obezbeđuje napajane koje je neophodno za nesmetan rad, ali zato poseduje 35U korisnog rack prostora (omogućava smeštanje 35 rekova visine 1.75 inča).

Varijanta 2N ima nešto manje prostora za smeštanje rekova (format je 29U), ali je zato napajanje potpuno redundantno (postavljeno je duplo više napajanja nego što je neophodno za nesmetan rad). Treći, najmanji model 23 ima 3.5 KW snage, N redundansu napajanja, kao i 16U prostora za rekove.

Varijante 42 su namenjene hibridnim IT okruženjima većeg kapaciteta, kao što su udaljene poslovnice ili proizvodni pogoni. Pri tome, varijanta 42 2N donosi više snage i bolje hlađenje, pa je preporuka da se koristi u uslovima gde se očekuje veće opterećenje. Model 23 je dizajniran za IoT, SMB i, generalno, za druga manje zahtevna IT okruženja koja tolerišu manju otpornost IT infrastrukture.

Saradnja HPE‑a i Schenider Electric‑a na ovom projektu dovela je do stvaranja potpuno novog koncepta mikro data centra. Već danas je važno, a u budućnosti će biti od kritične važnosti kontrola data centra sa centralne lokacije, ma gde se on nalazio. Kako se zasniva na distribuiranom IT‑u, HPE Micro Datacenter uređaji mogu da se postave na lokacijama bez IT stručnjaka, jer se kompletan monitoring i menadžment obavljaju daljinskim putem. Još jedna važna forma nastala saradnjom HPE‑a i Schneider Electric‑a je način proizvodnje i implementacije data centra, koji će gotovo rešenje bukvalno odneti na lokaciju klijenta.

Modularnost za svaku priliku

Sledeći segment proizvoda razvijen zajedničkim snagama HPE‑a i Schenider Electric‑a su predefinisani modularni data centri (MDC) zasnovani na principima modularnosti i skalabilnosti. Osmišljeni su kao dodatak HPE Micro Datacenter‑ima i omogućavaju njihovo međusobno povezivanje u MDC module. Postoje dve kategorija MDC modula – HPE MDC Single Module koji je predviđen za 5, 10 ili 20 kabineta, kao i HPE MDC Multi‑Bay Module predviđen za veći broj kabineta – od 20 do preko 100.

Ovakav sveobuhvatan modularni pristup omogućava skalabilnost na dva načina – u okviru jednog modula ili povezivanjem više modula u multi‑bay rešenje. Na taj način je obezbeđeno da konfiguracija data centra bude tačno prilagođena trenutnim potrebama svakog korisnika, uz mogućnost brzog povećanja kapaciteta jednostavnim dodavanjem novih modula.

(Objavljeno u PC#255)

