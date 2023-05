Samsung Crystal 4K iSmart UHD TV: 3 zanimljive karakteristike ovog televizora

Nakon mnogo buke oko datuma lansiranja svojih sklopivih telefona, Samsung je otkrio još jedan novi proizvod iz svog portfelja potrošačkih tehnologija.

Cena se kreće od 380 do 800 evra

Južnokorejski tehnološki gigant nedavno je otkrio pametni televizor, Crystal 4K iSmart UHD TV. Samsung je rekao da TV ima za cilj da ponudi pristupačnost sa vodećim funkcijama. Televizor je lansiran u Indiji, a njegova cena i prateće karakteristike su upravo otkrivene svetu. Dakle, hajde da pogledamo novu Samsung televiziju.

Koja je cena ovog novog Samsung TV-a?

Ovaj novi Samsung TV će biti dostupan u različitim veličinama i cena će mu biti odgovarajuća. Televizor se kreće od 43 inča do 65 inča i shodno tome cena se kreće od 380 do 800 evra.

Karakteristike Samsung Crystal 4K iSmart UHD TV-a

Televizor dolazi sa Samsung Crystal procesorom 4K koji poboljšava rezoluciju niže skale, a takođe doprinosi ukupnoj živopisnosti boja. Još jedna sjajna karakteristika koju podržava Samsung TV je to što dolazi sa tankom kamerom koja vam omogućava da podesite video pozive preko televizora. Pokreće ga Tizen OS koji omogućava pristup Samsung TV Plus, kompanijinoj besplatnoj TV and video-on-demand usluzi, koja donosi 100 kanala.

Televizor takođe može da prilagodi svoju osvetljenost, baš kao i većina vrhunskih pametnih telefona, uz pomoć ugrađenog IoT Hub-a sa funkcijom Calm Onboarding i senzora koji podržavaju IoT. Calm Onboarding pomaže da se lako povežete ne samo sa Samsung uređajima već i sa svim uređajima u vašem domu. Televizor takođe dolazi sa Smart Hub-om koji predstavlja spoj različitih iskustava kao što su – zabava, igre, ambijentalne opcije itd. Lako možete da koristite ovaj Samsung TV za igranje igara jer dolazi sa automatskim režimom igre i funkcijama Motion Xcelerator. Ovo prilagođava glatku tranziciju i poboljšava vaše iskustvo igranja.

Izvor: Digit

