Samsung Galaxy S23: Mali tehničar

Nakon top-modela Galaxy S23 generacije u Ultra izdanju, stiže nam na test telefon idealan za one koji žele jednostavno rukovanje jednom šakom, odnosno iskustvo kompaktnog telefona vrhunskih karakteristika. Pred nama je „običan” Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 prati istovetan recept kao i njegov gabaritniji rođak, a zbog specifičnih hardverskih unapređenja, stiče se utisak da zapravo predstavlja veći i značajniji pomak u odnosu na prošlogodišnji model. Spolja su svi ovogodišnji modeli, pa tako i S23, isti kao prošlogodišnji. To ne mora biti loše, naprotiv, naročito u situacijama kada se više i ne kupuju telefoni iz generacije u generaciju. Čvrst, kompaktan, s ravnim ekranom i ivicama, elegantan i otporan, zahvaljujući pancirnom aluminijumskom okviru i Gorilla Glass Victus 2 zaštiti.

Ukoliko ste se umorili od velikih, glomaznih ekrana – ili ih nikada niste voleli – prijatno ćete se iznenaditi 6,1-inčnim Dynamic AMOLED 2X ekranom koji ima iste odlične osobine gabaritnijih rođaka: osvežavanje do 120 Hz, HDR10+ sertifikat, osvetljenje do 1200 nita, koje u maksimumu može ići čak do 1750 nita, zahvaljujući čemu će se sve jasno prikazivati i na jarkoj Sunčevoj svetlosti. IP68 sertifikat o otpornosti na vodu i prašinu je takođe tu, kompletan telefon je dodatno ojačan i otporniji je na udare i ogrebotine, a spomenimo i odlične stereo-zvučnike, koje posebno treba pozdraviti u ovako malom pakovanju.

Samsung se ove godine opredelio za vrhunski Qualcomm Snapdragon čipset i nimalo nije pogrešio. U odnosu na ranije godine, kada je u Evropu uporno slao sopstvene čipsetove, beležimo solidan porast snage, ali i drastičan porast energetske efikasnosti, od čega upravo najviše profitira kompaktan model s ne tako velikom baterijom na raspolaganju. Snapdragon 8 Gen 2 povrh toga radi na nešto višem taktu u S23 telefonima, pa nudi i bolje performanse u odnosu na druge telefone top-kategorije koji koriste isti čipset, što je uz 25-30 odsto bolju efikasnost (čitaj, autonomiju) i te kako kvalitetan pomak. Telefon pokreće operativni sistem Android 13, sa One UI 5.1 korisničkim interfejsom, verovatno najboljim u industriji. Sve radi kao podmazano.

One UI 5.1 korisnički interfejs na Android 13 operativnom sistemu

Konkretno, samo u S23 telefonima čipset dostiže 3,36 GHz, što dosta znači u zahtevnim situacijama, posebno ukoliko se igrate, u čemu će vam pomoći i Adreno 740 grafika. U ponudi su razne varijante memorije i skladišta, a mi smo na testu imali kombinaciju 8 GB RAM-a i 256 GB skladišnog prostora. Skladište ovog modela je UFS 4.0 tipa, a znajte da ukoliko se opredelite za 128 GB varijantu, ono će biti UFS 3.1 tipa. Nema slotova za memorijske kartice, 3,5-mm konektora i slično – jasno je da je s tim odavno završeno na top-modelima.

Baterija ima kapacitet od 3900 mAh i zahvaljujući energetski efikasnijem čipsetu, ne samo da se telefon manje greje već i duže traje. Dan će pregurati i najzahtevniji korisnici, a dan i po upotrebe je sasvim realno ostvariv. Kada vam zatreba dopuna, pomislićete da ipak nije dobro što su neke stvari ostale iste kao i prošle godine. Naime, S23 podržava punjenje preko kabla od svega 25 W i bežično od 15 W, uz reverzibilno od 4,5 W. Nimalo impresivne brojke u današnje vreme, tim pre što punjača, pogađate, nema u pakovanju…

Kamere Galaxy S23 telefona su odlične i moramo reći da je po tom pitanju urađen odličan posao. Glavna kamera od 50 MP nudi odlične snimke fotografije i videa, a uz Dual Pixel fazni autofokus i stabilizaciju možete da računate na pouzdanog i kvalitetnog mališana koji će brzo i rado snimati sve što vam je potrebno. Dve pomoćne kamere su skoro iste kao na Ultra modelu – 10 MP telefoto sa 3x optičkim zumom i stabilizacijom, te 12 MP ultrawide s podrškom za Super Steady video. Selfi kamera od 12 MP je takođe dobrodošla, naročito zbog toga što takođe podržava Dual Pixel fazni autofokus, čije je prisustvo na prednjim kamerama daleko važnije od rezolucije ili veličine senzora.

Samsung je napravio odličan posao sa celom Galaxy S23 linijom telefona, ali deluje nam da je iz senke nekako iskočio baš najkompaktniji model. Umesto nekadašnjeg alternativnog izbora, ove godine su unapređenja baš njega izbacila u prvi plan. Možemo reći da je Samsung Galaxy S23 kompaktan telefon s performansama i mogućnostima top-modela u malom pakovanju i ukoliko vam tako nešto treba – u ovom trenutku bolji telefon nećete naći.

Korisna adresa: samsung.com/rs

