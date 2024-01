Samsung najavio partnerstvo sa Teslom i Hyundaijem

Sveobuhvatna kontrola pametnih kuća i električnih vozila.

Kontrola pomoću SmartThings aplikacije

Ovo partnerstvo će omogućiti vlasnicima Tesline Powerwall baterije i solarnih proizvoda da prate potrošnju energije u svojim domovima putem svojih televizora i drugih Samsung SmartThings uređaja.

Samsung je započeo ovaj proces najavom da će se udružiti sa Teslom i Hyundaijem. Na taj način kompanija će proširiti SmartThings u oblastima kućne energije i automatizacije vozila.

Saradnja sa Teslom će omogućiti vlasnicima električnih vozila i proizvoda poput Powerwall baterija i solarnih panela, da prate i kontrolišu svoje domove putem Samsung-ove SmartThings Energy aplikacije. Korisnici će imati uvid u informacije vezane za proizvodnju, skladištenje i potrošnju energije.

Korisnici Powerwall baterija će moći da sinhronizuju funkciju “Storm Watch” iz Tesline aplikacije sa svojim kućnim uređajima. Na taj način će biti obavešteni o ekstremnim vremenskim događajima poput uragana ili snežnih padavina putem Samsung televizora i pametnih telefona. Takođe, biće omogućeno aktiviranje AI Energy režima pre i tokom prekida napajanja. Na taj način će se sačuvati preostala energija Powerwall baterije.

Takođe i druge kompanije će moći da urade isto. Tesla je nedavno objavila svoju “FleetAPI” aplikaciju koja omogućuje interakciju sa Powerwall baterijama, solarnim panelima, Wall Connector-om.

Samsung je među prvima kompanijama koje su se pridružile Tesli

“Zadovoljni smo što se Samsung odlučio da bude među prvim kompanijama, imajući u vidu njegovu vodeću poziciju u tehnologiji pametnih kuća,” rekao je Drew Baglino iz Tesle. Samsung se takođe udružio sa Hyundai-jem. Kompanije će zajednički proširiti SmartThings platformu na Hyundai-eva električna vozila i druge automobile.

Tim partnerstvom je omogućena “Home to Car” i “Car to Home” usluga. To će korisnicima omogućiti da povežu svoju pametnu kuću sa infotainment sistemom Hyundai automobila kako bi ih međusobno kontrolisali. Na primer, moći će da startuj svoj automobil putem SmartThings aplikacije, kontrolišu klimu, otvaraju i zatvaraju prozore i proveravaju status punjenja. Iz automobila, moći će da kontrolišu kućne aparate poput televizora, klima uređaja i punjača za električna vozila.

Takođe, korisnicima će biti omogućeno da naprave rutinu gde će se osvetljenje u kući i kontrola klime aktivirati kada automobil stigne kući. Zatim, postojaće mogućnost kontrole automobila nakon što se postave određena podešavanja na pametnom telefonu. U isto vreme, korisnici će moći da prate informacije o potrošnji energije električnih vozila i punjača. Na taj način će optimalno odrediti vreme za punjenje vozila, bazirano na faktorima poput cene energije i podataka sa solarnih panela.

Ove nove funkcije zvuče veoma korisno, posebno ako imate električno vozilo ili Teslin sistem za punjenje. Još uvek je sve u razvoju, ali Samsung će verovatno pružiti prvu demonstraciju sistema na CES događaju.

Izvor: Engadget

