Samsung predstavio nove monitore na Gamescom sajmu

Samsung Electronics je na sajmu Gamescom 2019 premijerno u Evropi predstavio svoj novi CRG5 zakrivljeni gejming monitor. CRG5, koji je prvi put prikazan prilikom E3 2019, pruža moćnu kombinaciju neprikosnovene brzine osvežavanja ekrana od 240Hz sa zakrivljenim displejom i kompatibilnošću sa Nvidia G-SYNC tehnologijom.

Kao najveći svetski gejming događaj, gamescom je pravo mesto da Samsung prikaže svoju najnoviju tehnologiju iz ove oblasti. Samsung štand je duplo veći u odnosu na 2018. i doseže 500 kvadratnih metara. Pored CRG5 modela, posetioci mogu da se upoznaju i sa drugim gejming inovacijama kompanije, uključujući Space Gaming Monitor (SR75Q) i Super Ultra-wide CRG9 od 49 inča.

CRG5: Prvi zakrivljeni displej na svetu sa brzinom osvežavanja slike od 240Hz

CRG5 sa svojih 27 inča, kombinuje neverovatno visoku brzinu osvežavanja slike od 240Hz pomoću RapidCurve tehnologije i zakrivljenosti od 1500R, eliminišući kašnjenje slike, dok istovremeno pruža sveobuhvatno iskustvo. Brzina osvežavanja od 240Hz omogućava brzinsko prilagođavanje na promenljive situacije, dok zakrivljeni displej od 1500R nudi šire polje preglednosti. Da bi eliminisali seckanje, kočenje i bilo kakvo odlaganje akcije, Nvidia G-sync kompatibilnost sinhronizuje rad grafičkog procesora (GPU) i panela, nudeći gejmerima dinamično i neometano iskustvo tokom igre, u Full HD rezoluciji.

Impresivan kontrast od 3000:1 znači da najnoviji Samsung zakrivljeni gejming monitor donosi dublje nijanse crne i svetlije nijanse bele boje, prikazujući istančane detalje na najsvetlijim i najtamnijim delovima slike, u cilju većeg užitka korisnika. Samsung CRG5 poseduje zakrivljeni panel displeja vertikalnog poravnanja (VA).

Dizajn bez okvira CRG5 monitora gejmerima daje još više prostora na ekranu, dok čvrsti Y stalak i On Screen Display (OSD) u stilu gejmerske komandne table, poboljšava svako igračko iskustvo. CRG5 takođe nudi niz optimalnih gejmerskih modova: Game Mode je opciono podešavanje koje automatski prilagođava stepen osvetljenja, kontrast, oštrinu i boje za sve vrste igara; Low input Lag mod služi da minimizuje kašnjenje slike između priključenog uređaja i displeja; Virtual Aim povećava i poboljšava preciznost kada se igra pucačina iz prvog lica; dok Eye Saver mod maksimalno smanjuje nivo plavog svetla emitovanog od strane displeja, tako da ne opterećuje oči tokom dužih igračkih sesija.

Space Gaming Monitor: Preuredite svoj gejming prostor

Prvi put predstavljen na gamescom 2019, Space Gaming Monitor (SR75Q) od 32 inča ima super brzo osvežavanje slike od 144Hz, sa AMD Radeon FreeSync tehnologijom. Ovaj refresh rate smanjuje kašnjenje prikaza i pokreta na minimum, dok AMD FreeSync sinhronizuje brzinu osvežavanja displeja sa grafičkim procesorom, što za rezultat ima neometano igračko iskustvo bez seckanja i kočenja.

Space Gaming Monitor će biti dostupan u veličini od 32 inča i QHD (2560 x 1440) rezoluciji, sa prepoznatljivim dizajnom koji štedi prostor. Space Gaming Monitor može da se povuče napred i da se prilagodi različitim navikama korisnika po pitanju gledanja i pozicije – uključujući i spuštanje na najniži nivo.

HDMI Y i kablovi za struju se lako mogu sakriti, pa vaš gejming kutak neće biti u neredu. Takođe, ekran ima trostrano orijentisan dizajn bez okvira, kako bi prikazao što veći deo slike. Space Gaming monitor poseduje i opcije za brzu i laku instalaciju na bilo koji sto.

CRG9 49”: Ultimativni gejming monitor, sada sa Dual QHD rezolucijom

CRG9 od 49 inča, koji je osvojio nagradu CES 2019 Best of Innovation, u kategoriji računarskih periferija, kao i počasnu nagradu u kategoriji gejming proizvoda, ima niz premijum karakteristika. Monitor poseduje HDR 1000 i dual Quad High Definition (QHD) rezoluciju (5,120 x 1,440) što je ekvivalentno postavljanju dva monitora od 27 inča sa 16:9 rezolucijom jednog do drugog. CRG9 prikazuje čak milijardu boja, sa 95 odsto DCI-P3 spektra. To za rezultat ima prikazivanje realističnih vizuala, sa vrhunskim nivoom osvetljenja koji ističe sve detalje, kako u najsvetlijem tako i u najtamnijem delu slike.

Pored navedenog, CRG9 nudi brzinu osvežavanja od 120Hz, koja kašnjenje slike i pokreta smanjuje na minimum. AMD Radeon FreeSync2 HDR tehnologija umanjuje seckanje, kočenje i kašnjenje prenosa slike, kako bi osigurala najbolje gejming iskustvo. Virtual Aim korisnicima omogućava poboljšanu preciznost kada igraju pucačine iz prvog lica, dok zakrivljeni ekran CRG9 igračima pruža ultra široko vidno polje.