Netflix snimio dokumentarac o “mozgu Bill Gates-a”

Ukoliko ste oduvek želeli da zavirite u um Bill Gates-a, suosnivača Microsoft-a i dugo vremena najbogatijeg čoveka na svetu – uskoro ćete imati prilike to da učinite, barem putem TV ekrana. Na Netflix, naime, stiže dokumentarna serija iz tri dela „Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates“.

U najavi stoji kako će ovaj dokumentarac ponuditi jedinstveni pogled u razmišljanja proslavljenog tehnološkog vizionara, lidera i filantropa. Rediteljske uloge za potrebe ove serije prihvatio se američki reditelj Davis Guggenheim, specijalizovan za dokumentarce. Upravo ovaj reditelj je nagrađen Oscarom za film „Neugodna istina“ iz 2006. godine, s temom klimatskih promena, koji je snimio s bivšim američkim potpredsednikom Al Gore-om.

.@BillGates is trying to solve some of the world’s most persistent problems and our new three-part documentary — “Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates” — offers an unprecedented peek inside the mind of the celebrated tech visionary, business leader, and philanthropist pic.twitter.com/vUqttK3v1f

— See What’s Next (@seewhatsnext) August 20, 2019