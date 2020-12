Samsung želi 600MP kamere u telefonima

Već ove godine Samsung je, uz još neke kompanije, probio barijeru od 100MPx. Sa svojim modelima Galaxy S20 Ultra i Note 20 Ultra stigao je do 108MPx. Međutim, izgleda da južnokorejskom gigantu to nije dovoljno. U narednim premijum uređajima bi mogli da imaju senzore sa do šest puta većim brojem piksela, špekuliše se po internetu.

O telefonu sa kamerom od 600MPx priča se već neko vreme, a sada je potvrđeno i od strane Twitter korisnika Ice Universe, poznatog po tome što u javnost pušta informacije o telefonima koje se kasnije ispostave kao tačne. On navodi da Samsung-ova ISOCELL tehnologija predviđa senzor od 600MPx, te da su glasine istinite.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

U prezentaciji do koje je poznati “leaker” došao, ISOCELL tehnologija će učiniti i da dođe do fizičkog povećanja senzora. Navodi se da bi prema sadašnjim standardima on zauzeo više od 12% poleđine uređaja. Takođe, on bi se i udebljao, što sada predstavlja još veći problem, jer bi bio debeo 22mm, što je u poređenju sa debljinom telefona od u proseku 9mm, apsurdno veliko.

I can't believe this is an official rendering by Samsung 😂😂 pic.twitter.com/ViHKrFVtRt — Tron (@cozyplanes) December 5, 2020

Zbog toga, Samsung-ov senzor od 600MPx verovatno nećemo uskoro videti – ili makar dok se debljina ne smanji na neku razumnu meru. U međuvremenu, Oppo ima rešenje u vidu modularnih kamera.

Izvor: Android Central

