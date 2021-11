Schneider Electric: UPS za sledeću edge lokaciju

Iako sve više organizacija migrira deo poslovanja na egde lokacije, još uvek je uobičajeno da se previdi zaštita fizičke IT infrastrukture od nestanka struje. Možda sada imate koristi od niže latencije, ali i dalje doživljavate prekide u poslovanju zbog, na primer, neočekivanih problema s napajanjem.

Neretko se dešava da ste osuđeni na rad sa zastarelim mrežnim arhitekturama, hardverom starije generacije i rešenjima za upravljanje napajanjem koja će uskoro zahtevati zamenu. Pošto se IT menadžeri bave sve složenijom infrastrukturom, kako lokalno tako i na egde-u, pouzdano upravljanje napajanjem preduzeća od suštinskog je značaja. Srećom, litijum-jonski neprekidni izvor napajanja (UPS) nudi IT profesionalcima brojne prednosti.

Problem nastaje jer oni koji donose odluke ne daju uvek prioritet upravljanju napajanjem u svojoj edge strategiji, ali postaje jasno da bi to trebalo da se promeni – neprekidno napajanje povezuje najvažniji hardver, kao što su serveri, prekidači, mrežni uređaji za skladištenje podataka i ruteri. Kratkotrajni gubitak struje ili prenaponi mogu momentalno zaustaviti kritične poslovne operacije i ugroziti ovu IT opremu. Zastarelo besprekidno napajanje možda neće moći da podnese teret ovih fluktuacija, zbog čega ćete primetiti poremećaje u protoku podataka, pa čak i njihov gubitak.

Kako do dobrog napajanja

Veliki, tradicionalni data centri obično imaju redundantni UPS sistem, dok je to retkost kod edge lokacija. Dakle, pouzdanost besprekidnog napajanja trebalo bi da postane ključna briga pri dizajniranju vaše egde arhitekture.

Fluktuacije u kvalitetu napajanja mogu usporiti edge aplikacije, povećati ukupne operativne troškove, stvoriti loša korisnička iskustva i uskratiti vam očekivane prednosti edge računarstva. IT menadžerima su potrebna inteligentna rešenja, rešenja za upravljanje napajanjem nove generacije kojima mogu verovati da budu korak ispred prekida. Najvrednija rešenja nadziru potrošnju i kontinuitet napajanja kako bi povećala pouzdanost i efikasnost mreže.

Neprekidna napajanja s litijum‑jonskim baterijama su najbolje rešenje za zaštitu edge infrastrukture od nestanka struje

Sve češće su neprekidna napajanja s litijum-jonskim baterijama najbolje rešenje za zaštitu edge infrastrukture od nestanka struje ili prenapona. Inovacije u proizvodnji učinile su ih jeftinijima i sigurnijima, neke s gotovo nepostojećim rizikom od pregrevanja. Evo najvažnijih prednosti litijum-jonskih baterija za pouzdanije neprekidno napajanje.

Duži životni vek baterije

Uobičajene, tradicionalne VRLA baterije imaju teorijski očekivani životni vek od oko sedam godina, ali u stvarnom svetu većinu njih treba zameniti nakon tri do pet godina. Litijum-jonske baterije mogu trajati od osam do deset godina ili više, udvostručujući ili utrostručujući trajanje baterije neprekidnog napajanja i smanjujući prekide opterećenja i zastoje uzrokovane održavanjem ili zamenom. Takođe, nude do deset puta duži vek trajanja od VRLA baterija.

Više snage

Litijum-jonske baterije nude višestruko veću energiju i gustinu snage od onih koje nude VRLA baterije, tako da mogu ponuditi više snage u manje prostora. Neprekidna napajanja napravljena od litijum-jonskih baterija zauzimaju samo jednu trećinu prostora dok isporučuju istu snagu.

Manja težina

Na isti način kao i veća snaga u manjoj dimenziji, litijum-jonske baterije obično su lakše 60 do 80 odsto od tradicionalnih VRLA baterija, što nudi veću fleksibilnost u pogledu toga gde možete da instalirate sistem bez skupih modifikacija na postojećem objektu.

Veći opseg temperatura

Prosečno trajanje VRLA baterije smanjuje se za oko polovinu za svaki porast radne temperature od devet stepeni Celzijusa. Litijum-jonska baterija može da izdrži temperaturne fluktuacije gotovo bez uticaja na trajanje baterije.

Sistem za nadzor baterije

Litijum-jonske baterije dolaze sa sistemom za praćenje ugrađenim na nivou ćelije, modula i kabineta za precizno merenje vremena rada i zdravlja baterije s preciznijim predviđanjem kvara u odnosu na VRLA opcije.

Niži ukupni troškovi vlasništva (TCO)

Litijum-jonske baterije mogu ponuditi niži TCO iz svih gorenavedenih razloga. Iako početni troškovi mogu biti veći, ukupni troškovi su niži zahvaljujući dužem životnom veku / smanjenim troškovima zamene i održavanja, kao i činjenici da zahteva manje prostora za smeštanje.

Zablude o UPS-ovima sa li-Ion baterijama

Litijum-jonska rešenja za neprekidno napajanje postaju sve popularnija zbog prednosti koje nude. Pre nekoliko godina, rast zastupljenosti litijum-jonskih baterija bio je usporen zbog visokih troškova i rizika od toplotnog oticanja. Srećom, ovo više nisu problemi za današnje baterije.

Kao što je gore pomenuto, iako početni troškovi litijum-jonskog rastvora mogu biti veći, kombinacija dužeg veka trajanja, smanjenih troškova zamene i održavanja, smanjenih zahteva za prostorom i dostupnosti preciznijih sistema za nadzor dugoročno snižava troškove. Sve veće troškove transporta i rukovanja koje snose litijum-jonske baterije obično se nadoknađuju njihovom manjom težinom isporuke.

Savremene litijum-jonske baterije imaju nekoliko slojeva zaštite od pregrevanja. Ako dođe do toplotnog oticanja, ćelije su dizajnirane da se isključe i izoluju kako bi ostale ćelije u modulu mogle da nastave s radom. Postoje i opcije bez ugljenika koje skoro u potpunosti eliminišu rizik od pregrevanja.

Da li su litijum-jonske baterije prave za vaše besprekidno napajanje?

Pošto računarstvo na ivici postaje sve popularnije i primamljivije, važno je osigurati da vaša fizička infrastruktura bude zaštićena od nestanka struje i prenapona, jer upravo oni mogu ugroziti povrat investicije koji očekujete. Neočekivani problemi koji proizilaze iz nestanka struje postaju uobičajeni. Sada je vreme da budete proaktivni u vezi sa svojom strategijom rezervnog napajanja.

Kontaktirajte APC prodajne partnere za pitanja i ponude. Takođe možete da pogledate naš kalkulator za poređenje TCO kod litijum-jonskih u odnosu na UPS sa VRLA baterijama, da biste bolje razumeli uticaj izbora litijum-jonske baterije.

