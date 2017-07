Seks-botovi napadaju sa Twitter-a

Sigurnosni tim društvene mreže Twitter obrisao je blizu 90.000 lažnih profila pošto je otkrivena masovna mreža sa čijih su profila linkovi vodili ka problematičnim sajtovima za upoznavanje.

Takozvani seks-botovi su generisali više od osam i po miliona twitt-ova čiji je cilj da korisnike odvedu na različite sajtove koji traže lične podatke za pristupanje, a sve uz obećanje brojnih varijanti za upoznavanje.

Prvi put ih je primetila kompanija ZeroFOX, smeštena u Baltimoru, koja je specijalizovana za probleme prevara na društvenim mrežama. Mrežu botova su nazvali “Siren”, prema morskim nimfama iz grčke mitologije koje svojom pesmom mame mornare u smrt.

Svi problematični profili sadrže fotografije stereotipno privlačnih mladih žena, a twitt-ovi su pisani tako da imaju seksualnu konotaciju, te pozivaju korisnike da se “sretnu” sa njima na nekom od lažnih sajtova. Twitt-ovi su tako loše sastavljeni da bi korisnik morao da bude prilično očajan da bi poverovao da su u pitanju stvarne ličnosti – “I want to #fondle me?” “I want to take my #virgin?” “Came home from training, tired wildly?” “Meow, I want to have sex.” “Boys like you, my figure?” te najpopularniji “Want a vulgar, young man?”

Iznenađuje to da su milioni korisnika naseli na ovakve postove, a dobar deo njih je čak dao podatke sa svojih kreditnih kartica kako bi pristupio sajtu na koji je namamljen.

Prema stručnjacima iz kompanije ZeroFOX, dva od pet domena koji su twitt-ovani od strane botova iz mreže “Siren” pripadaju kompaniji Deniro Marketing, koja je i ranije povezivana sa mrežom spam seks-botova.

Dobar deo lažnih korisnica ovih Twitter profila je za svoj maternji jezik navela ruski, a oko 12,5% bot-imena u sebi sadrži slova iz ćiriličnog alfabeta.

