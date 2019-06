Serija Orphan Black kao audio knjiga

Nešto malo dve godine nakon što se završila peta sezona popularne naučno-fantastične serije Orphan Black, priča se vraća u obliku projekta koji će se najviše oslanjati na zvučne efekte. Radi se o tome da startap Serial Box planira da omiljeni scenario ponovo ponudi ljubiteljima ovakvih priča, a ovoga puta u obliku audio knjige.

Projekat je zamišljen kao 10 audio epizoda, a glavnim junakinjama bi glas trebalo da pozajmi glavna glumica serije Tatiana Maslany. Epizode nisu zamišljene kao rimejk, budući da se u Orphan Black: The Next Chapter radnja odvija osam godina nakon događaja iz poslednje epizode. Maslany će još jednom odigrati ulogu nekoliko klonova, a očekuje se i povratak drugih junaka koji su bili važni u ekranizovanim epizodama. Radnja novog serijala još nije do kraja poznata, te je do sada moglo da se čuje da će se zaplet zasnivati na odnosu između Cosime (Maslany) i Delphine (Évelyne Brochu).

Prva epizoda će biti besplatna, dok će za ostale morati da se izdvoji po dva dolara. Ovo nije jedini Orphan Black projekat koji je obradovao ljubitelje naučne fantastike, budući da je najavljeno da Temple Street radi na spin-off seriji u saradnji sa televizijom AMC.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet