Šest pitanja koja bi trebalo da postavite tokom intervjua za posao

Uobičajeno je da na razgovoru za posao vi kao kandidat odgovarate na pitanja osobe koja vas u ime kompanije intervjuiše. Međutim, nakon što osoba koja vrši intervju završi sa ispitivanjem, kandidati mogu i poželjno je da pitaju šta ih interesuje. Neke kandidate koji traže posao zapravo ne zanimaju odgovori na pitanja koja su postavili, jer samo pokušavaju da ostave dobar utisak time što su postavili pitanja za koja se nadaju da su dobra. Drugi, zaista brinu o odgovorima, jer i dalje pokušavaju da odluče da li stvarno žele posao (i, naravno, usput se nadaju će osoba koja ih intervjuiše biti impresionirana kvalitetom tih pitanja.) Ako ste vi u ovoj drugoj grupi, i želite da postavite pitanja za koja vas stvarno interesuje odgovor, a pri tom želite da ostavite dobar utisak u procesu, izdvajamo nekoliko pitanja koja možete postaviti nakon intervjua.

1.Koje vrhunske veštine i kvaliteti odlikuju vaše najbolje radnike?

Izuzetni ljudi žele da budu odlični zaposleni, i znaju da je svaka organizacija drugačija, a to su upravo ključni kvaliteti vrhunskih radnika u tim organizacijama. Možda vrhunski radnici rade prekovremeno. Možda je kreativnost važnija od metodologije. Možda je spremnost da potrošite istu količinu vremena u razgovoru sa klijentom koji je na početnom nivou kao i da pomognete entuzijasti koji želi vrhunsku opremu, one osobine koje se cene. To jest, pre svega želite da znate da li ćete se uklopiti, a zatim i ako se uklapate, kako možete biti vrhunski.

2.Koji je ključni pokretač rezultata u ovom poslu?

Zaposleni su investicije, a poslodavci očekuju da zaposleni generišu pozitivan povraćaj zarade. (Inače, zašto su na platnom spisku?) U svakom poslu, neke aktivnosti su bitnije od drugih. Možda vam je potrebno da vaš HR tim radi na otvaranju novih radnih mesta, ali ono što zaista želite je da pronađu prave kandidate, jer to rezultira većim stopama zadržavanja, nižim troškovima obuke i boljom ukupnom produktivnošću. Možda vam je potrebno da vaš tim za tehničke usluge obavlja efikasne popravke, ali ono što zaista želite je da ti tehničari identifikuju načine za rešavanje problema i pruže druge pogodnosti – ukratko, da izgrade odnose sa kupcima i čak generišu prihod od dodatne prodaje. Želite da znate šta je stvarno bitno i šta dovodi do rezultata, jer znate da pomažući kompaniji da dođe do uspeha znači da ćete i sami uspeti.

3. Šta očekujete od mene da postignem u prvih 90 dana?

Ne želite da provedete nedelje ili mesece “upoznavajući organizaciju”, ili da trošite ogromnu količinu vremena u obukama i treninzima. Želite da doprinesete, i želite to da uradite što pre.

4.Koji su prioriteti kompanije ove godine i kako bi moja uloga doprinela?

Da li je posao koji ćete raditi važan za organizaciju? Da li je to što budete radili bitno? Želite posao koji ima značenje, koji ima veću svrhu, i želite da radite sa ljudima koji pristupaju svojim poslovima na isti način. U suprotnom, posao je samo posao.

5.Koji procenat vaših zaposlenih je „regrutovan“ od strane postojećih zaposlenih?

Zaposleni koji vole svoj posao prirodno je da preporučuju svoju kompaniju prijateljima i vršnjacima. Isto važi i za ljude na rukovodećim pozicijama. Prirodno je da ljudi pokušavaju da povedu sa sobom nadarene ljude sa kojima su ranije radili. Izgradili su odnose, razvili poverenje i pokazali nivo kompetencije koji je učinio da neko skrene sa svog puta i da ih prati u novoj organizaciji, a sve to govori neverovatno dobro o kvalitetu radnog mesta i kulturi.

6.Šta zaposleni rade u slobodno vreme?

Srećni zaposleni pre svega vole to što rade, a zatim vole i ljude sa kojima rade. Međutim, ovo može da bude teško pitanje za odgovoriti. Osim ako kompanija nije stvarno mala, sve što može da uradi osoba koja vrši intervju je da da jedan opšti odgovor. On ili ona može odabrati nekoliko ljudi i opisati šta rade van posla, a ako ni to ne mogu da učine, onda ne znaju zaposlene dovoljno dobro. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da ono što ljudi rade van posla možda ne odražava način na koji oni rade. Postoje ljudi koji su skroz fokusirani na postizanje ciljeva izvan posla, i potpuno lenji dok su na poslu. Ovim pitanjem želite da budete sigurni da imate razumnu šansu da se prilagodite na ličnom nivou, ali i na profesionalnom nivou, jer je za mnoge ljude kulturno uklapanje izuzetno važno. Čak i ako to nije važno za vas, to vam pomaže da znate sa kakvim ljudima ćete imati posla.

Izvor: Inc.com

