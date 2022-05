Snapchat razvija funkcije roditeljske kontrole

Snapchat se sprema da uvede novu funkciju roditeljske kontrole nazvanu „Family Center“.

Nova funkcija u najavi

Ova funkcija će omogućiti roditeljima da vide sa kim se njihov tinejdžer druži u aplikaciji, kao i sa kim su razmenjivali poruke u poslednjih sedam dana i još mnogo toga. Izvršni direktor Snapa Evan Spiegel je prvi put najavio planiranu ponudu tokom intervjua u oktobru, gde je objasnio da će ova funkcija roditeljima omogućiti bolju vidljivost u tome kako tinejdžeri koriste njegovu uslugu i, nadamo se, učiniti da se osećaju ugodnije sa aplikacijom. Snap je jedna od poslednjih Big Tech društvenih platformi koja još nije rešila problem alata za roditeljski nadzor, iako se njena aplikacija veoma koristi među mlađim korisnicima. Na Snap-ovoj prezentaciji NewFronts oglašivačima ranije ovog meseca, kompanija je primetila da aplikacija Snapchat sada dostiže više od 75% korisnika od 13 do 34 godine u više od 20 zemalja, a 80% populacije američke generacije Z gledalo je barem jednu od njegove Snap Original emisije.

Prema novim snimcima ekrana Snapchat-ovog predstojećeg Family Center-a, nova funkcija omogućava roditeljima da vide sa kim je njihov tinejdžer prijatelj u aplikaciji. Ovo je korisno za roditelje jer, za razliku od mnogih društvenih mreža, Snapchat-ove liste prijatelja nisu javne. Roditelji će takođe imati uvid u to sa kim je njihov tinejdžer razgovarao u proteklih sedam dana – ali ne i sadržaj tih razgovora. Snimci ekrana dodatno objašnjavaju da će roditelji moći da pomognu svom tinejdžeru da prijavi zlostavljanje i uznemiravanje, ako je potrebno. Funkcija roditeljske kontrole funkcioniše tako što omogućava roditeljima da pozovu svog tinejdžer (ili tinejdžere) u novi Family Center u aplikaciji kako bi započeli praćenje. Primalac tog poziva ima mogućnost da prihvati ili odbije poziv. Ovo je, verovatno, odgovarajući pristup roditeljskom nadzoru koji uključuje tinejdžere, jer poštuje njihovu privatnost.

Umesto da dozvoli roditeljima da potajno špijuniraju svoje tinejdžere, to osigurava da će roditelj i dete voditi razgovor o roditeljskom nadzoru, gde se slažu sa skupom pravila prikladnih za njihovo domaćinstvo. Druge velike društvene platforme su već pokrenule svoje funkcije roditeljske kontrole i druga iskustva prilagođena uzrastu za svoje mlađe korisnike. Snap malo kasni. TikTok je, na primer, nastavio da razvija svoje ponude roditeljskog nadzora nakon debija svog alata za porodično uparivanje u aplikaciji 2020. Alat omogućava roditeljima da upare svoj TikTok nalog sa dečjim kako bi kontrolisali privatnost naloga. Postoji i prekidač za prebacivanje naloga u još bezbedniji režim za korisnike mlađe od 13 godina.

YouTube je prošle godine lansirao funkcije roditeljske kontrole koje omogućavaju roditeljima da biraju između različitih nivoa pristupa YouTube-u za tinejdžere. A Instagram je stigao još kasnije sa svojim novim bezbednosnim alatima za roditelje, takođe nazvanim Family Center, koji nije izašao sve do marta 2022. Njegovi alati omogućavaju roditeljima da prate vreme provedeno u aplikaciji, ko je pratio nalog deteta i još mnogo toga. Iako se sve platforme u velikoj meri takmiče u prostoru društvenih medija, one funkcionišu malo drugačije, što ukazuje na to koja vrsta funkcija roditeljske kontrole je zapravo potrebna. U slučaju Snapchata, maloletnici u aplikaciji moraju međusobno da prihvate jedni druge kao prijatelje pre nego što mogu da počnu da razmenjuju poruke. Nalozi maloletnika se takođe ne prikazuju u rezultatima pretrage ili kao predlozi prijatelja drugom korisniku — osim ako imaju zajedničke prijatelje. A maloletnici nisu u mogućnosti da imaju javne profile. To znači da Snap ne bi morao da uvodi funkcije roditeljske kontrole da bi kontrolisao ove vrste iskustava. Snap je odbio da komentariše snimke ekrana Family centra, ali je kompanija ranije rekla da će ponuda stići u narednim mesecima.

Izvor: Techcrunch

