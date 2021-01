Snapdragon 870 – nova, osvežena verzija za flagship telefone

Snapdragon 888 nije jedini Qualcomm-ov vrhunski mobilni čip za početak 2021. godine. Kompanija je predstavila Snapdragon 870 sistem na čipu koji bi trebalo da pruži brze performanse na onim telefonima gde 888 nije opcija. Na kraju, to je nešto brži Snapdragon 865 Plus, koji je sam po sebi bio odličan. I dalje koristi poznatu grafiku Adreno 650 i X55 5G modem, i pojačava Krio 585 CPU na 3,2 GHz umesto 3,1 GHz u Plus.

Stiže u prvom kvartalu 2021. godine

Prva serija Snapdragon 870 telefona stiže u prvom kvartalu 2021. godine, a rani kupci uključuju sledeće proizvođače telefona: OnePlus, Motorola, Oppo, iQOO i Xiaomi. Možda će izgledati čudno objaviti još jedan malo poboljšani Snapdragon 865 kada je 888 značajniji skok i ne donosi veliku premiju – Galaxy S21 opremljen 888-om košta manje od svog prethodnika, uostalom. Dodatak bi mogao zbuniti ljude koji se pitaju zašto bi Qualcomm imao tako prepunu vrhunsku SoC liniju procesora.

Međutim, proizvodnja može pružiti trag. Snapdragon 870 je napravljen na 7-nanometarskom procesu gde 888 koristi vrhunsku 5nm tehnologiju. Ovaj novi čip ne samo da može smanjiti troškove koristeći starije proizvodne tehnike, već bi proizvođačima telefona mogao pružiti relativno brz čip, a da ne ugrozi zalihe 888 čipa. Izgleda da Qualcomm razvija kvalitetnu strategiju kada je u pitanju celokupno stanje u industriji i zbog epidemije, pa vodi računa o zalihama svojih proizvoda i pravi mudre poteze.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet