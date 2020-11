Sony gasi kompaniju sa skinovima za PS5

Sony je zakazao datum izdavanja nove konzole, Sony PlayStation 5, i to za 12. novembar. U međuvremenu, sredinom oktobra se pojavila nova kompanija pod nazivom PlateStation, koja korisnicima nudi način da sebi prilagode vizuelno novu konzolu.

Startap je ponudio da proda potencijalnim vlasnicima PS5 set panela kojim će zameniti one bele, standardne. U to vreme ploče ste mogli da kupite u raznim bojama i dezenima, poput hromirano srebrne, trešnja crvene, plave ili jungle boje. U poslednjih nekoliko dana to više nije moguće, jer kompanija Sony preti tužbom.

PlateStation promenio naziv

Tokom vikenda, PlateStation je promenio naziv u Customize My Plates, a objavili su i da moraju da otkažu sve svoje narudžbine zbog problema sa patentima i intelektualnom svojinom. Kompanija je rekla da su advokati WGC Sony objavili da će ako ne prestanu sa radom završiti na sudu.

Iako je ovo nesrećan preokret događaja samo za korisnike, ipak se nije desio veliki gubitak, jer i dalje možete da prilagodite svoj PlayStation 5. Kompanija Customize My Plates se okrenula pravljenju vinilnih obloga za PlayStation 5, čime će i dalje biti moguće da uredite svog novog ljubimca. Slične proizvode možete dobiti i od firme Dbrand. Definitivno ovo nije poslednje što ćemo videti od redizajna PS5 konzole, jer se sada svi utrkuju kako da osmisle različita personalizovana rešenja.

