Space Docking i satelitsko AI istraživanje

Spajanje sa satelitom koji kruži oko Zemlje je delikatan posao, a jedan pogrešan potez predstavlja katastrofu. Tim industrije i istraživača Boulder Univerziteta Kolorado pokušava da to olakša.

Rad je deo dva velika partnerstva za grantove poslovnog univerziteta koja uključuju laboratoriju Hanspetera Šauba, profesora i predsedavajućeg Odeljenja za nauke vazduhoplovstva Ann and H.J. Smead.

„Cilj ovih grantova je transfer tehnologije“, rekao je Schaub. „Mi kombinujemo univerzitetsko istraživanje sa poslovnim ciljevima i inicijativama za razvoj proizvoda ili usluge.

Prvi projekat je grant za transfer tehnologije za mala preduzeća američkih svemirskih snaga sa In Orbit Aerospace Inc. Cilj je da se koriste elektro lepljive sile kako bi se olakšalo spajanje između satelita, budućih svemirskih teretnih vozila ili orbitalnih ostataka. Elektro adhezija koristi jaka električna polja kratkog dometa da drži zajedno susedna tela, čak i ako nisu napravljena od magnetnih materijala.

„Pristajanje u svemiru je iznenađujuće teško. Ako serviser udari u ciljno vozilo na neočekivan način, ono će se odbiti i odleteti. Elektro adhezija se već dosta koristila u proizvodnji na Zemlji. Sa električnim poljima, možete stvoriti privlačne sile da zgrabite stvari. Nisu velike snage, ali su fini”, rekao je Šaub.

Tim je završio rani rad na projektu prošle godine i sada je prešao u drugu fazu, koja je počela u maju.

Schaubov deo granta vredi oko 500.000 dolara tokom 18 meseci i uključuje numeričko modeliranje i atmosferske eksperimente, kao i kreiranje uzoraka za testiranje u laboratorijskoj vakuum komori koja je približna orbitalnim uslovima.

To nije jedini grant za razvoj poslovanja u Schaubovoj laboratoriji. On i vanredni profesor Nisar Ahmed su takođe u procesu sklapanja ugovora sa Trusted Space, Inc. o dodeli STTR granta američkih vazduhoplovnih snaga za unapređenje autonomne satelitske identifikacije kvara. CU Boulderov deo ovog projekta vredi oko 300.000 dolara tokom 18 meseci.

Kao i svaka elektronika i mašine, sateliti ponekad pokvare. Cilj napora sa Trusted Space-om je da se razvije veštačka inteligencija koja može automatski da identifikuje verovatne izvore grešaka.

