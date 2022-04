Ambiciozni, talentovani, produktivni i inovativni timovi (uglavnom) mladih IT talenata odgovorni su za prave male revolucije na bezbroj tematskih polja, oni upravo menjaju svet pred našim očima. Ali ponekad stvari ne idu kako je planirano pa inovativni, strastveni i zlata vredni startapi nestanu. Preko noći. Da pogledamo malo šta im se to dogodi i gde potražiti pomoć.

Startapi su, po popkulturnom mitu koji i danas opstaje, u svojoj suštinskoj definiciji usamljeni, izolovani i nepodržani. To je grupa hrabrih istraživača koja s par osnovnih stvari u rancu na leđima krči put kroz džunglu, do izgubljenog drevnog grada od zlata. Ako sve bude u redu. Ali gde tu, usred džungle, može da se očekuje i nađe pomoć, podrška i prijateljsko navijanje? Nemajmo iluzija, nema toga u džungli. Ili možda ima?

Ko bi se nadao

Možda vam izgleda malo verovatno da će se neko institucionalno brinuti o vašim potrebama, ali šta da kažemo, vremena se menjaju. Ministarstva, privredne komore, udruženja poslodavaca, praktično ne postoji nijedna viđenija institucija koja ne nudi neku vrstu inicijative i podrške nastanku i održavanju startap scene. Često se tu radi i o međunarodnim inicijativama i resursima, pa i iskustvima kako se takva vrsta podrške „spušta“ na scenu. Pomenimo samo kao primer ambiciozne projekte nastale pod okriljem Inicijative Digitalna Srbija.

Primetićete da među institucije nismo brojali komercijalne institucije i organizacije, firme poput banaka, osiguravajućih društava, distributera i sličnog. Ipak, nije neobično što su baš ovakve organizacije veoma aktivne u uspostavljanju raznih konkursa, nagrada i priznanja gde uspešni i dobro zamišljeni startapi dobijaju ne samo priznanja već i dodatnu podršku. Nije to veliko iznenađenje kada se zna da je formirana čitava jedna ekonomska vertikala koju čini drastično rastući broj mladih, dinamičnih startapa i da razne institucije kapitalizma prepoznaju ključne trendove koji će potpuno preoblikovati sve njihove tržišne aktivnosti. Vredi ući dovoljno rano na ta tržišta u nastajanju i uspostaviti svoju vrednost i uticaj.

Jao, što je škola zgodna

Neki od vas su svoje startape formirali dok su još bili na fakultetu (dobro, bilo je tu par startapa koji su formirani još u Matematičkoj gimnaziji) i vama je sigurno još sveža ta unikatno zavodljiva i moćna akademska klima koja je i pomogla da formulišete svoju viziju. Onda vam nije daleko ni misao da za podršku, kadrovsku ili analitičku, za korisni networking, da za strateško razmišljanje, pa ponekad i za Non Exec pozicije u timu, nije ni neophodno gledati mnogo dalje od vaše starog fakulteta ili nekog drugog fakulteta, specijalizovanog instituta ili čak za startape namenski pravljenih projekata koji pomažu ne samo studentima već i njihovim poslovnim poduhvatima.

Šetnja po parku

Tehnološki parkovi su oduvek bili prirodno gnezdo za pozicioniranje startapa, ali i za sticanje raznih kritičnih znanja i sposobnosti jer tu postoji velika gustina onih koji su verovatno već prošli kroz sve te razne faze koje vama tek predstoje. Što je najbolje, neki od viđenijih naučno‑tehnoloških parkova imaju i specijalizovane servise, procese podrške namenjene upravo „stanarima“ u ranoj fazi rasta. To nije samo pravovremena pomoć već je i razumna investicija za NTP‑ove, njihovi gosti će često biti kompanije kojima je to tek prvi pravi profesionalni prostor i kojima verovatno sočan savet vredi čak više od svetlih prostorija ili sale za prezentacije.

Čak i pre nego što prodajete

Postoji jedan veoma zanimljiv profil savetničke firme koji će u nekom trenutku veoma koristiti vašem startapu – to je specijalizovana agencija zadužena za M&A (Mergers and Acquisitions) procese. Oni su vaš dragoceni posrednik i pomoćnik kada jednog dana treba prodati vaš startap ili neki njegov deo. Ali, oni su korisni i mnogo pre toga. Njihov pravi posao za vas je da prepoznaju najbolji način na koji će mogućem kupcu predstaviti vrednost vaše kompanije. Čim su sposobni za to, onda umeju i vama da pomognu s transformacijama koje će dovesti do te iste vrednosti. Najbolji M&A timovi su i sjajni savetnici za razvoj, naravno, ako uspete da ih inspirišete, privučete i učinite da prepoznaju svoju korist od ovakve vrste pozicioniranja.

I na kraju zimnica

Bilo bi pogrešno da izdvojimo samo Tomato Tomato Communications kao specijalan resurs u ovoj listi, zar ne? Napomenimo samo da postoji čitava jedna generacija veoma predanih razvojnih konsultanata koja je ostavila svog traga na razvoj kompanija na domaćem IT tržištu, s velikim akcentom na startape koji su univerzalno viđeni kao uzbudljiv i zahvalan fokus za trud i znanje. Koliko god vi toga umeli efikasno da uradite sami, osnaženi moćnim ljudima u svom timu, kao i onom istom inteligencijom i pronicljivošću koja je i kreirala centralnu ideju startapa, ponekad je jednostavno, ekspeditivno i praktično okrenuti se profesionalcima, zato i postoje. Pa, ako to baš mora da bude Tomato Tomato Communications, šta da se radi.

Ukratko, iako vam predstoje izazovni i naporni trenuci u razvijanju vašeg dragog startapa, red je da sa zadovoljstvom priznamo da postoje mnogi resursi do kojih možete dopreti doslednim traganjem i posvećenim insistiranjem u zagledanje ispod svakog kamena, iza svakog debla, u svakom potoku punom pirana – možda je to džungla, ali je bogata svime što nam treba čak i pre nego što stignemo do tog grada od zlata. Da ipak ne preterujemo s tom džunglom, zavirite vi u svaku društvenu sferu, u svaki privredni entitet, u svaki mogući izvor podrške i znanja, možda ćete biti veoma prijatno iznenađeni.

Linkom‑PC inicijativa

I mali dodatak, potpuno u skladu s našom ovomesečnom temom: simbolična i sasvim nenadana podrška već je ovde, u okviru Startap klinike. Velikodušnom investicijom kompanije Linkom‑PC, vodećeg regionalnog provajdera osveženih mrežnih uređaja (www.linkompc.com), jedna srećna startap organizacija dobiće vredan i koristan poklon – CISCO2801 ruter, savršeno osvežen i spreman za upotrebu. Tehničke karakteristike možete videti detaljnije na ovoj stranici!

Uslovi za konkurisanje: Potrebno je da imate manje od 20 zaposlenih, da postojite kraće od tri godine, da koristite IT kao značajan element u svom radu. Pišite nam o dve teme, vašem najvećem izazovu od kada ste nastali i o svom najvećem uspehu. Ako imate neku specifičnu temu ili iskustvo koji vas, po vašem mišljenju, izdvajaju od iskustava svih ostalih startapa, pišite nam i o tome. Vaše priloge će pregledati mali žiri sastavljen od predstavnika kompanije Linkom‑PC, jedan predstavnik konsultantske kuće Tomato Tomato Communications, kao i član redakcije PC Press‑a. Žiri će izabrati jedan upečatljiv prilog i dodeliti tom startapu poklon ruter. U dogovoru s dobitnikom biće odlučeno da li ih imenujemo, da li njihovu priču koristimo kao gradivo za Startap kliniku, kao i detalje preuzimanja opreme. Da konkurišete, pišite na startup@pcpress.rs.

Korisna adresa: Tomato Tomato Communications

Autori: Jelena Rupnik i Branko Đaković

