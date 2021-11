Stigla je nova AR igra proizvođača Pokemon Go – Pikmin Bloom 

Ranije tokom godine saznali smo da Niantic, kreatori popularne mobilne AR igre Pokemon Go, ponovo rade sa Nintendom na sličnom naslovu u Pikmin univerzumu.

Niantic-ov najnoviji mobilni naslov stiže u Australiju pre globalnog predstavljanja

Pikmin Bloom je lansiran danas u Australiji i Singapuru na dvadesetu godišnjicu serije i biće predstavljen u drugim regionima širom sveta u “narednih nekoliko dana”, navodi se u tvitu kompanije. Kao i kod Pokemon Go-a, novi naslov Pikmin Bloom karakteriše igranje koje ohrabruje i u velikoj meri se oslanja na to da igrač šeta i istražuje svoje okruženje u stvarnom svetu – stvarnost koja je ponovo moguća, jer globalno uvođenje vakcina polako vraća slobode u Covid svetu. Iako je donekle lakša za igru, video o lansiranju prikazuje avatar u stilu Nintendo Mii-a kako šeta virtuelnim prikazom ulica, dok Pikmin sadi cveće.

Kako Niantic navodi, igra je namenjena da „inspiriše ljude da izađu napolje, istražuju svoj komšiluk i zabavljaju se u isto vreme“, sve vreme ističući očigledne prednosti hodanja za vaše fizičko i mentalno zdravlje. Proverite Apple-ovu App Store ili Google Play prodavnicu da vidite da li je Pikmin Bloom stigao i za vas i, ako nije, budite sigurni da bi trebalo da stigne u bliskoj budućnosti. Da li nam treba još jedan Pokemon Go? Za one koji su uzdahnuli kada su shvatili da stiže još jedna AR mobilna igra ​​u istom stilu kao što je Pokemon Go objavljen, u redu je – ne morate da je igrate.

Ali da li imaju pravo? Da li nam treba još jedan razlog da ljudi zakopaju lice u pametne telefone dok hodaju ulicama? Iako je argument protiv povećanja upotrebe pametnih telefona zarad fizičkog i mentalnog zdravlja svakako jak, neke studije sprovedene o efektima Pokemon Go-a otkrile su ova aplikacija ima suprotne efekte. Jedan takav istraživački rad je otkrio da su korisnici u proseku napravili oko 2.000 koraka više dnevno, dok je drugi otkrio sveukupno smanjenje (iako neznatno) psihičkog stresa za igrače igre.

Izvor: Techradar

