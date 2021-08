Strategije: Google planirao kupovinu kompanije Epic Games

Velike kompanije kupuju druge kompanije iz različitih razloga, obično zato što se radi o dobrim poslovnim potezima koji će doneti finansijsku dobit. Kada su u pitanju navodni planovi saradnje između kompanija Google i Epic Games, razlozi bi mogli da budu drugačiji.

Sukob između dva giganta je počeo još 2018, zbog igre Fortnite i njenog položaja u Play Storeu. Naime, umesto da igru distribuira preko online prodavnice kompanije Google, Epic Games je odlučio da izabere drugi put do Android uređaja. Google je tako izgubio svojih 30% od prodaje, što je bio dovoljan razlog za početak pravog rata. Epic je podneo tužbu u kojoj protivnika optužuje da pokušava da dominira na internetu, a nedavno objavljena dokumenta ukazuju na to da je Google rešenje video u kupovini Epic Gamesa.

Google nikada nije otišao do kraja, te ponudio neku cifru. Epic Games je, kako su tvrdili analitičarima, te 2018. vredeo 15 milijardi dolara, a danas ta suma iznosi čak 29 milijardi. Eksperti tvrde da bi sve bilo mnogo drugačije da Epic pripada kompaniji Google, budući da bi Google kupovinom postao važna gejming kompanija.

Sa novom Android 12 verzijom operativnog sistema Google pravi određene ustupke kompaniji Epic Games, budući da omogućava ažuriranja i za one aplikacije koje nisu stigle iz Play Storea. To ne znači da će se situacija odmah promeniti, budući da novi operativni sistem do korisnika stiže kada kupe novi telefon, što znači da će Android 12 do većine doći za oko četiri godine.

