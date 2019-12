Subway Surfers: Igra rekorder po broju preuzimanja

Supercell-ov Clash of clans je igra koja je u ovoj dekadi donola najviše novca svojim programerima, a Subway Surfers je najviše preuzeta prema analitici sa sajta App Annie

Najviše preuzet naslov od 2010. do 2019. godine su Subway surferi koji su polovinom 2018. godine premašili 2.5 milijarde preuzimanja. To je istovremeno i bila prva igra koja je došla do cifre od milijardu preuzimanja. Od tada nastavlja da raste i obara rekorde, uključujući i onaj gde je treća po redu najviše preuzeta igra u 2019. godini. Ova igra je lansirana 2012. godine od strane holandskog studija Kiloo, a od tada je prerasla u animiranu seriju i lajftsajl brend.

Na vrhu liste najpreuzetijih igara 2019. godine na osmom mestu našla se igra Homescapes koja je došla do 223 miliona preuzimanja u novembru i Call of Duty Mobile koji je preuzet 148 miliona puta već prvog meseca. Ova igra je takođe izabrana za igru godine od strane Google ali i Apple-a. Kada je zarada u pitanju, Fate/Grand Order je u 2019. godini bio prvi a broj pet u dekadi. Međutim od 2010 do 2019. godine Supercell-ov Clash of Clans je ipak na tronu. Do sada se procenjuje da je zaradio neverovatnih 6.4 milijarde dolara.

Poređenja radi, Pokemon GO je na osmom mestu kada je zarada ove dekade u pitanju sa zarađenih 3 milijarde dolara od Oktobra.

Top 10 mobilnih igara u 2019 po preuzimanju

Free Fire PUBG Mobile Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D My Talking Tom 2 Homescapes Stack Ball Call of Duty: Mobile

Top 10 mobilnih igara u 2019 po zaradi

Fate/Grand Order Honour of Kings Candy Crush Saga Monster Strike Lineage M Pokemon GO Fantasy Westward Journey Clash of Clans Dragon Ball Z Dokkan Battle PUBG Mobile

Top 10 mobilnih igara ove dekade po preuzimanju

Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

Top 10 mobilnih igara ove dekade po zaradi

Clash of Clans Monster Strike Candy Crush Saga Puzzle & Dragons Fate/Grand Order Honour of Kings Fantasy Westward Journey Pokemon GO Game of War – Fire Age Clash Royale

Izvor: gamesindustry

