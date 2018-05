Svaki ERP jedna priča

Koja je vaša priča? Da li će se s vremenom promeniti? Koji je softver za vas najbolji? Teška pitanja u kojima reči jednostavnost, skalabilnost, iskustvo i duga istorija mogu da vas približe pravim odgovorima.

Kada se govori o ERP‑ovima, uvek se ponavlja da nije svaki ERP podjednako dobar za svakog korisnika. Jer, ni preduzeća, pa čak i kada se bave istom delatnošću, nisu ista. Budući da su i ERP sistemi napravljeni s drugačijom vizijom, s raznorodnim konceptima i u različitom okruženju, onda i izboru, odnosno „uparivanju“ treba pristupiti pažljivo i sa sagledavanjem svih bitnih odlika. Treba se voditi ukupnom slikom, a ne isticati na prvom mestu onu, naizgled, najvažniju – koliko to košta.

Šest jakih aduta u rukavu

Microsoft Dynamics NAV je na polju ERP‑ova svetski brend i nije preterano reći – lider u klasi rešenja za mala i srednja preduzeća. Ova titula nije stigla sama od sebe, iza nje stoji istorija duža od tri decenije. Prva verzija Navision softvera prezentovana je javnosti 1987. godine, a od 2002. ovaj programski paket priključio se Microsoft‑ovoj porodici kao globalno prihvaćen proizvod. Danas ovaj sistem razvija nekoliko stotina projektanata i programera, kao i nepregledna armija stručnjaka zaposlenih kod Microsoft Dynamics sertifikovanih partnera širom sveta. Sve to je rezultiralo sistemom koji pokriva širok spektar delatnosti, pruža velike mogućnosti prilagođavanja i prenosi najbolja iskustva prikupljena na svim meridijanima tokom dugog niza godina.

Moćne i napredne funkcije kroz kompletan pregled poslovanja, maksimalna automatizacija procesa, brz i lak uvid u sva stanja, trenutne informacije bez obzira na to gde se u svetu nalazimo – sve to Microsoft Dynamics NAV obezbeđuje, čak i kada klijent ima veliki broj specijalnih zahteva. Jednostavnost je verovatno jedna od najpotcenjenijih karakteristika pri ocenjivanju kvaliteta ERP rešenja. Za uspešno korišćenje sistema najvažnije je to da ga klijenti prihvate i koriste bez otpora, a jednostavnost tu ima ključnu ulogu. Ko god je koristio Microsoft Office paket, vrlo brzo i lako koristi Microsoft Dynamics NAV jer familijarnost korisnika sa ostalim Microsoft alatima i njihovo korišćenje tokom godina rada, omogućava lako i brzo snalaženje pri korišćenju Microsoft Dynamics NAV sistema.

Skalabilnost je važna jer ERP sistem ne bi trebalo da zadovolji samo trenutne potrebe već i da na adekvatan način podrži poslovne procese kompanije kada se ona razvije. Uz Microsoft SQL Server kao sistem za upravljanje bazom podataka i arhitekturu koja dozvoljava lako dodavanje novih funkcionalnosti, NAV omogućava lak i brz horizontalni i vertikalni rast, uz isto korisničko iskustvo kao i prvog dana. Prilagođavanja bez obzira na stepen kompleksnosti treba da budu uvek dostupna, a Microsoft Dynamics NAV omogućava da ta složenost ostane na nivou zahteva, svejedno da li je reč o primeni novog zakona ili propisa, ili specijalnoj želji klijenta. Arhitektura NAV‑a i pristup source kodu dozvoljava da se programeri i konsultanti posvete suštini zahteva, umesto da ulažu vreme na savladavanje tehničkih izazova.

Centri korisničkih uloga stavljaju korisnika na prvo mesto, što je takođe važan parametar u prihvatanju i korišćenju ERP sistema. Microsoft Dynamics NAV to dodatno olakšava predefinisanim ulogama u okviru sistema, gde svaka uloga u kompaniji ima pristup tačno onim informacijama i funkcionalnostima koje su joj neophodne i potrebne za rad. Time se olakšava i administracija pristupa osetljivim informacijama. Praćenje toka informacija i dokumenata, odnosno mogućnost da pregledate događaje iz prošlosti i razumete uticaj odluka na uspeh vaše kompanije ključna je za unapređenje poslovanja. Microsoft Dynamics NAV omogućava da se to ostvari vrlo lako. Naravno, veoma je važno i da sistem pomogne da se greške minimizuju i eliminišu kada je to moguće, što NAV postiže kontrolom svih elemenata dokumenta pre knjiženja, čime se obezbeđuje da se svi događaji odvijaju u skladu s procesima kompanije.

