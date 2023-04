Svi smo u Rittal Matriksu

Digitalna transformacija dostiže sve više oblasti u svakodnevnom životu i industriji i to takođe menja zahteve za IT infrastrukturom.

Brzorastuće količine podataka moraju se mnogo češće obrađivati direktno na lokaciji, bilo zbog kašnjenja u ivičnim računarima u fabrici ili zbog slanja manje podataka u oblak. Cilj je povećati suverenitet podataka i smanjiti vreme kašnjenja. Stoga IT infrastrukture moraju biti brze za implementaciju, kao i moćne, visokodostupne, dobro zaštićene i energetski efikasne.

Paket efikasnosti za još veću brzinu

Oni su kompaktni, moćni i potpuno opremljeni domovi za IT hardver. Rittal RiMatrix mikro data centri, s odgovarajućim OT komponentama, kao što su stalak, napajanje, hlađenje, nadzor i bezbednost, obezbeđuju da je IT bezbedno upakovan i da radi s najmanjim emisijama ugljenika, bez obzira na lokaciju. Štaviše, kombinacija globalne standardizacije i prilagodljivosti znači da ovi novi paketi još bolje koriste svoje prednosti.

Visok nivo zaštite u skučenom prostoru

Ovo osigurava RiMatrix Micro Data Center kao kompaktan dom za potpuno razvijene centre podataka sa svim ključnim elementima OT sistema, kao što su odgovarajući rack, napajanje, hlađenje, nadzor i bezbednosne karakteristike. Osim što se koristi kao centar podataka na ivici u teškim okruženjima, on takođe može da obezbedi kompletnu IT infrastrukturu za administraciju i supermarkete bez velikih strukturnih promena, na primer. RiMatrix mikro data centar takođe može napraviti rezervnu kopiju podataka na lokacijama koje zahtevaju visok nivo fizičke zaštite.

Standardizovan, prilagodljiv i klimatski prihvatljiv

Novi Rittal mikro data centri su unapred konfigurisani za različite izlazne klase i aplikacije, s proverom izvodljivosti za prilagođene aplikacije. Dostupni su širom sveta i brzi. Ovo štedi vreme, ubrzava konfiguraciju i smanjuje potrošnju energije, jer su komponente u celokupnom sistemu koordinirane.

Rittal je takođe razvio konfigurator koji omogućava prodajnim partnerima da izaberu prave centre podataka za svoje klijente. Ovaj onlajn alat nudi proveru izvodljivosti, obezbeđuje proceduru naručivanja bez grešaka i skraćuje vreme potrebno za izbor, isporuku i puštanje u rad.

Od kraja do kraja: bezbednost i održivost za ivicu i oblak

Reč „ivica” (edge) je svima na usnama. Strategija ivičnog računarstva je sada neophodna za mnoge kompanije u kontekstu digitalne transformacije. Ipak, gde edge počinje i dokle seže? I kako se sistemi u oblaku na rubu snalaze u pogledu bezbednosti i održivosti?

Mikro data centri: visoka zaštita u skučenim prostorima

RiMatrix Micro Data Center iz Rittal-a, sistemsko je IT rešenje koje se sastoji od koordiniranih OT komponenti, kao što su stalak, napajanje, hlađenje, nadzor i bezbednosne karakteristike. Pored upotrebe kao ivičnog data centra s visokim nivoom fizičke zaštite u teškim industrijskim okruženjima, on takođe može da obezbedi celokupnu IT infrastrukturu – za administraciju, na primer, bez ikakvih složenih strukturnih promena.

Kombinacija globalne standardizacije, visoke prilagodljivosti i kompaktnosti sistemskog rešenja je impresivna. Prethodno je konfigurisan u nekoliko različitih izlaznih klasa za različite aplikacije i dostupan je širom sveta i brzo. Ovo štedi vreme, ubrzava konfiguraciju i smanjuje potrošnju energije, jer su komponente u celom sistemu međusobno usklađene.

Rittal takođe pruža usluge za sigurnu IT infrastrukturu za mikro data centre: od rešenja koja sadrže mrežne police do serverskih rekova (uključujući hlađenje) i rešenja u bezbednosnim prostorijama i kontejnerima. Asortiman uključuje inteligentnu distribuciju energije s merenjem zaostale struje, efikasna rešenja za hlađenje sa opcionim redundantnim dizajnom, sisteme za nadzor sa sistemom upravljanja centrom podataka višeg nivoa i rano otkrivanje požara sa funkcijama automatskog gašenja.

Rittal.com

Podelite s prijateljima

Tweet