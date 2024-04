Tecno Spark 20 Pro+: Lagani odskok

Nakon što smo prošle godine upoznali debitantske modele kompanije Tecno na našem tržištu, ove godine dolazi naredna iteracija. Kao što to obično biva, ima veće ambicije, nudeći više, bolje, jače.

Jedna od najdopadljivijih stavki vezanih za Tecno brend generalno, koju smo isticali u dosadašnjim susretima s njihovim proizvodima, jeste to što se radilo o uređajima s veoma fer cenom. Ovog puta dobijamo telefone koji imaju veće ambicije, a samim tim deluju nešto bogatije, luksuznije i opremljenije. Da li je to dovoljno? S obzirom na to da proizvođač za svoj Spark 20 Pro+ koristi termin light flagship, jasno je da su očekivanja visoka. S masom tik ispod 180 grama, jedno je sigurno – veoma se lako nosi u ruci i ostavlja utisak daleko lakšeg telefona nego što jeste.

U startu imamo objektivan pomak unapred – umesto IPS ekrana na 90 Hz, imamo AMOLED s osvežavanjem od 120 Hz. Umesto 128 GB, sada je osnovna varijanta skladišta 256 GB, dok je radna memorija i dalje 8 GB. Takođe je pozitivno što je tu i dalje microSDXC slot za kartice, zahvaljujući kom možete proširiti raspoloživu količinu memorije ili pak prosto brzo priključiti podatke. I dizajn je… u trendu. Kružna izbočina sa zadnje strane s kamerama je definitivno omiljena, a u slučaju Spark 20 Pro+ je ta kružnica decentrirana prema bočnoj strani.

Telefon je veoma lepo dizajniran, a bočne ivice su zakrivljene kao na najskupljim telefonima. Poleđina ima Tecno naziv Magic Skin 2.0, a reč je o veganskoj koži prijatnoj na dodir. Takođe, vredi istaći i zvaničan sertifikat o IP53 otpornosti na prskanje vode i na prašinu. Skener otiska prsta je promenio lokaciju i umesto u tasteru za uključivanje sada je smešten ispod ekrana. Najzad, spomenimo i stereo-zvučnike, ali i Gorilla Glass 5 zaštitu. Da li je nešto uklonjeno? Nema više 3,5-mm konektora za slušalice.

Hardverski gledano, telefon se oslanja na Mediatek Helio G99 Ultimate, osmojezgarni čip koji sadrži i nešto brži Mali-G57 MC2 GPU, spram Helio G88 iz prethodne godine. Ne iznenađuje što se Tecno opredelio za Mediatek, kineskog proizvođača koji je više nego konkurentan u svim klasama, pa i ovde. Ovakav hardver pokreće operativni sistem Android 14 sa HiOS 13.6 korisničkim interfejsom i veoma smo prijatno iznenađeni velikim pomacima načinjenim i na polju softvera. Animacije i prelazi rade glatko, bloatware je smanjen i iskustvo je definitivno unapređeno i dovedeno na vrlo solidan nivo.

HiOS 13.6 interfejs baziran na Android 14 operativnom sistemu

Telefon dolazi s baterijom solidnih gabarita – 5000 mAh je i dalje vrlo dobar i upotrebljiv kapacitet, koji omogućava u najmanju ruku celodnevnu autonomiju i najzahtevnijim korisnicima, dok će ostali uspeti da izvuku i dan i po do dva. Punjač je dobio apgrejd, pa tako umesto 18 W sada imamo u pakovanju punjač snage 33 W, koji će brže dopuniti bateriju ovog telefona.

Kamere su izuzetno bitna stavka modernih telefona. Dopada nam se što je Tecno odlučio da ide maksimalno s glavnim senzorom (imajući u vidu cenovnu klasu telefona). Mišljenja smo da je glavna kamera u ovakvim serijama najbitnija i ubedljivo najviše utiče na ukupan utisak, te smo za što bolji senzor glavne kamere, ako treba nauštrb ionako diskutabilnih ultraširokougaonih varijanti. Tecno je Spark 20 Pro+ opremio glavnom kamerom od 108 MP, te dodatnim senzorom od 2 MP za makro potrebe.

Rezultat je prilično solidan i kvalitetom fotografija smo zadovoljni. Naravno, ne očekujemo čuda, ali slike su oštre i detaljne, a visoka rezolucija senzora tome znatno pomaže. Noćne fotografije su prihvatljive, a video nije u prvom planu, budući da je telefon ograničen na 1440p/1080p snimanje u 30 fps. Selfi kamera od 32 Mp je takođe veoma solidna. Sveukupno, sistem kamera je sasvim dobar, naročito imajući u vidu cenu ovog mobilnog telefona.

To nas dovodi do zaključka koji će umnogome zavisiti od vaših potreba i očekivanja. Da li je Tecno Spark 20 Pro+ dobar telefon? Jeste. No, sve je manje prostora u sferi pristupačnih telefona i definitivno je veoma izražen pritisak konkurenata koji ne koštaju mnogo više. Tecno ima svoje adute, a Spark 20 Pro+ je definitivno jedan od najlepših i najpovoljnijih telefona u klasi. Sve u svemu, izbor je na vama.

Korisna adresa: tecno-mobile.com/rs/home

Podelite s prijateljima

Tweet