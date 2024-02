Telefónica produžuje sporazum o saradnji sa kompanijom Vertiv

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja, objavio je da produžuje sporazum o saradnji s Telefónicom, vodećom telekomunikacijskom kompanijom, kako bi poboljšao energetsku efikasnost. Prema sporazumu, Telefónica očekuje uštedu od otprilike 45 GWh godišnje u periodu od tri godine što je jednako potrošnji energije oko 13.000 domova u Španiji.

Ovaj sporazum je produžetak saradnje koja je uspostavljena 2018., a koja je započela kao pilot projekt za smanjenje potrošnje energije jedne od najvažnijih središnjih mrežnih jezgara Telefónice u Madridu. Prema Telefónici, inicijativa je bila uspešna ostvarujući ​​prosečno 20% smanjenja ukupne potrošnje energije. U sklopu prve faze sporazuma, saradnja će se proširiti na 40 najkritičnijih središnjih mrežnih mesta Telefónice koje su smeštene širom Španije.

Ugovor kompanije Vertiv i Telefónice uključuje inovativni model pod nazivom Energy Savings as a Service (ESaaS), koji zahteva iskusnog proizvođača tehnologije koji ulaže, upravlja i održava kritičnu infrastrukturu. Glavni cilj je smanjiti potrošnju energije, a time i ugljenični otisak. U ovom slučaju, Vertiv pruža rešenje po principu “ključ u ruke”, nadograđujući najvažnije objekte Telefónice učinkovitim servisnim uslugama kritične infrastrukture te upravljajući njihovom izvedbom i održavanjem.

Jedan od kritičnih elemenata sporazuma je da Vertiv upravlja održavanjem koje omogućava optimalnu učinkovitost opreme u svim objektima. Vertiv je odgovoran za izvođenje korektivnih i preventivnih radova korišćenjem najsavremenije tehnologije. Vertiv se obvezao uvesti veštačku inteligenciju (AI) za nadzor podataka i opreme kako bi bili u mogućnosti unapred prepoznati potencijalne kvarove. Kao rezultat toga, životni ciklus tehnologije može se produžiti i energetska učinkovitost Telefónicine mreže može se povećati.

„Ovaj projekt ima mnogo izazova, od kojih je jedan osiguravanje specijaliziranog održavanja infrastrukture. Takođe donosi mnoge prednosti, omogućavajući nam da imamo najnapredniju vrhunsku tehnologiju koja omogućava implementaciju usluga u cloudu i edgeu. Kao deo projekta, takođe želimo poboljšati klimatizacijske sisteme u svim tehničkim telekom lokacijama koje pružaju usluge Telefónice našim korisnicima, poput optičkih ili mobilnih mreža, kako bismo postigli maksimalnu uštedu energije“, rekao je Pablo Ledesma, direktor mrežnog, servisnog i IT inženjeringa i operacija u Telefónici u Španiji.

“Osim prednosti smanjenja ugljeničnog otiska, ovaj model takođe ima pozitivan finansijski učinak. Telefónica očekuje da će smanjiti i troškove energije i svoj ugljenični otisak uključivanjem kompanije Vertiv s fokusom na optimizaciju i omogućavanjem Telefónici da uloži 100% svojih resursa u svoju osnovnu delatnost“, izjavio je Karsten Winther, predsednik kompanije Vertiv za Evropu, Bliski Istok i Afriku.

Osim središnjih mrežnih lokacija koje su optimizovane 2023., Vertiv će pomoći u poboljšanju učinkovitosti na više od 10 dodatnih objekata Telefónice širom Španije u 2024., uključujući Madrid do Barcelone, Zaragoze, Coruñe, Malage i Valencije. Prema Telefónici, dosadašnji rezultati su u skladu s postavljenim ciljevima i već se radi na proširenju opsega saradnje kako bi se uključile i druge kompanije grupe Telefónica.

“Vertiv je iskusan partner koji jako dobro poznaje našu infrastrukturu, stoga je prava kompanija za preuzimanje ovog inovativnog projekta. Inicijativa će nam pomoći da ispunimo naše ciljeve vezane uz energiju i emisije: poboljšati našu energetsku učinkovitost s ciljem smanjenja pokazatelja potrošnje energije po jedinici prometa (MWh/PB) za 90% do 2025. godine, smanjiti emisiju opsega 1+2 za 90% do 2030. godine te postati kompaniju s nultim emisijama do 2040. kroz ceo lanac vrednosti. Svesni smo da je najbolji kilovat onaj koji ne trošimo. Ne želimo ovde stati, stoga ćemo ovaj uspešan projekt proširiti na što više lokacija“, rekao je Enrique Blanco, Global CTIO u Telefónici.

“Ovaj pionirski model uspešno je implementiran u saradnji s Telefónicom i može se ponoviti na drugim lokacijama i zemljama kako bi druge organizacije mogle imati koristi od veće učinkovitosti i uštede troškova. To Vertiv stavlja u sjajnu poziciju da pomogne kompanijama smanjiti potrošnju energije pružanjem najsavremenije kritične infrastrukture, tehnologije i talenta svojih stručnjaka”, zaključio je Karsten Winther.

Za više informacija posetite Vertiv.com i zapratite Vertiv na LinkedInu.

Podelite s prijateljima

Tweet