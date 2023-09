Tesla je na vrhu popisa “najčudnijih” proizvođača automobila

Zapravo, “svi su loši.”

Prema istraživanju, neprofitne fondacije Mozilla automobili predstavljaju “najgoru kategoriju proizvoda” koju su ikada pregledali u pogledu zaštite podataka. Istraživačka divizija fondacije “Privacy Not Included” pregleda sve, od pametnih kućnih uređaja do aplikacija za zdravlje i velnes.

Međutim, od 25 automobilskih brendova koje je tim za istraživanje proučavao, nijedan nije prošao ocene. Pri tome najbolji brendovi poput Tesla, Nissan-a i Hyundai-a zauzeli vrh liste najlošiji od najlošijih.

Tesla je dobila lošu ocenu zbog nepouzdane upotrebe veštačke inteligencije, čime je postala drugi proizvod koji je pregledala fondacija Mozilla, a da nije prošao nijedan test privatnosti.

To je zato što je njen autopilot koji koristi veštačku inteligenciju izazvao nekoliko smrtnih slučajeva i stotine nesreća. U međuvremenu, kompanije kao što su Nissan i Kia tvrde da mogu prikupiti informacije o vašoj seksualnoj aktivnosti i seksualnom životu. Hyundai obećava da će se pridržavati “zakonitih zahteva, bili formalni ili neformalni”, kako bi podelio vaše informacije sa vladom i policijskim organima. Drugim rečim, ove kompanije tvrde da mogu prikupiti osetljive informacije o vašem privatnom životu i deliti ih s vladinim i policijskim organima ukoliko to zakon zahteva. Takođe, sve to i bez formalnih pravnih zahteva.

Na osnovu toga, Renault, Dacia i BMW su “najmanje čudni” proizvođači automobila. Istraživači nisu mogli da potvrde da li Renault, koji takođe poseduje Dacia-ju, enkriptuje podatke koje prikuplja. Navodno, on ide mnogo dalje od onoga što zahteva zakon o zaštiti podataka. Međutim, u poređenju sa drugima nije najgori. Razlog zašto je BMW završio više na listi bio je takođe marginalan.

Svaki brend automobila prikuplja previše ličnih podataka

Istraživači su ga ocenili na osnovu činjenice da ovaj proizvođač automobila eksplicitno ne navodi da prodaje podatke trećim stranama u svrhu oglašavanja, dok drugi proizvođači to eksplicitno tvrde. “Na osnovu našeg tumačenja BMW-ove politike privatnosti, oni to ne rade. Međutim, nismo 100 odsto sigurni da to ne rade”, napisali su istraživači.

Ipak, svaki brend automobila prikuplja previše ličnih podataka, a većina ih deli ili prodaje trećim stranama. Istraživači su proveli 600 sati analizirajući politike privatnosti, istražujući funkcije aplikacija i direktno sarađujući sa kompanijama za proizvodnju automobila kako bi utvrdili rangiranje privatnosti. Međutim, na kraju su zaključili da je to jedna od najzbunjujućih kategorija koje su testirali.

“Razvrstavanje kroz veliki i zbunjujući ekosistem politika privatnosti za automobile, aplikacije za automobile, povezane usluge za automobile nije nešto za šta većina ljudi ima vremena ili iskustva da radi”, navelu su članovi Mozilinog tima. To ostavlja malo mogućnosti za kupce automobila. Ako tražite opciju koja ozbiljno shvata zaštitu podataka, barem prema Mozili, zaista su svi dosta loši.

“Nažalost, potrošači imaju vrlo malo kontrole. “Možete odlučiti da ne koristite aplikaciju za automobile ili pokušate da ne koristite povezane usluge. Međutim, to može značiti da vaš automobil neće pravilno raditi ili uopšte neće funkcionisati”, rekla je Jen Caltrider, direktorka tima “Privacy Not Included“. “Potrošači gotovo nemaju kontrolu i opcije u vezi sa privatnošću, osim što jednostavno mogu da kupe stariji model automobila. Regulatori i donosioci ovih politika privatnosti su zaostali u ovom smislu.”

Izvor: Engadget

