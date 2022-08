The Settlers of Catan će postati holografska AR društvena igra početkom 2023

Catan, jedna od najhvaljenijih društvenih igara ikada napravljenih i koja se u proseku prodaje u više od milion primeraka godišnje, uskoro će iskočiti sa stolnih ploča zahvaljujući jedinstvenom sistemu igara sa proširenom realnošću koji je u razvoju već više od decenije. Tilt Five, startup koji je osnovao bivši inženjer Valvea, upravo je najavio da će 3D holografska verzija igre, nazvana Catan — Tilt Five AR, stići na proleće 2023.

Kompanija navodi da je možete igrati za stolom, solo protiv „klasičnih AI protivnika“ ili na mreži sa drugim igračima širom sveta. I moći ćete da „na nove načine komunicirate sa ostrvom Catan koristeći Tilt Five Wand i gledate kako divlji život i okruženje ostrva oživljavaju u holografskom 3D-u.

Još 2013. pričali smo o tome kako su dva Valve inženjera otišla sa naočarima proširene stvarnosti kompanije. U to vreme, Half-Life programer i igrač Steam bio je više zainteresovan za rad na VR slušalicama koje su postale HTC Vive, ali eri Ellsworth i Rick Johnson su verovali u AR – toliko da su ubedili suosnivača Valvea Gabe Newell da im dozvoli da uzmu tehnologiju da formiraju sopstveni startap.

I to je zaista intrigantna ideja. Tamo gde je većina AR slušalica samostalna, savijajući svetlost u vaše oči pomoću posebnih ogledala, sočiva ili talasovoda koji rezultiraju prilično uskim vidnim poljem, slušalice Tilt Five projektuju svoje svetlo na retroreflektujuću tablu za igru koja ga odbija nazad na vas. Omogućavaju vam da igrate 3D društvene igre, video igrice i interaktivne kampanje Dungeons & Dragons koje kao da žive unutar — ili skaču sa — vašeg stola, a čak pružaju različite poglede različitim igračima. Originalna Elsvortova kompanija, CastAR, zatvorena je 2017. godine, ali ju je vratila dve godine kasnije kao Tilt Five uz pomoć druge Kickstarter kampanje, a veb lokacija kompanije sugeriše da do sada ima 21 igru. Slušalice se već neko vreme isporučuju sponzorima, ali su inače još uvek u pretprodaji.

Jedna od najvećih prepreka za ovakav sistem nezavisne igre je stvaranje dovoljnog zamaha da se pokrene. Ako nemate dovoljno pravih igara, teško je prodati sisteme; ako nemate dovoljno prodatih sistema, teško je privući programere igara. A oprema Tilt Five nije baš jeftina: 359 dolara za jednu, 659 dolara za dvoje i 959 dolara za paket od tri čaše i štapića. Takođe je trenutno potreban Windows računar za pokretanje igre, a podrška za Android telefon je obećana kasnije.

Ali ideja je stigla dovde, i sada se očekuje da će jedna od najvećih društvenih igara doći na svoju digitalnu ploču. Kompanija je ovog marta najavila partnerstvo sa Catan izdavačem Asmodee-om koje bi moglo dovesti do toga da i druge popularne društvene igre dođu na Tilt Five; Asmodee takođe objavljuje Ticket to Ride, Gloomhaven, Carcassonne, Terraforming Mars, Pandemic i druge. Takođe, Embracer Group je ovog marta kupila Asmodee, što teoretski znači da postoji direktna veza sa igrama Gospodara prstenova ako bi Tilt Five uverio prave ljude da je vredno truda.

Izvor: TheVerge

