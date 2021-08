The Witcher: Netflix i povratak u kadu

The Witcher franšiza je sigurno najpoznatija po rečenici “Toss a Coin to Your Witcher”, ali su tu i druge stvari. Na primer lična higijena.

Geralt je u kadu ušao u The Witcher III video igri, da bi se kupanje vratilo u modu s Netflixovim animiranim filmom Nightmare of the Wolf. Novi film se fokusira na Geraltovu mladost, pa je u pitanju prequel o mladom ratniku i ubijanju čudovišta. Scena u kadi je prilično kratka, ali je Netflix odlučio da je u jednom YouTube videu produži na čak sat vremena.

Ljubitelji kažu da scena iz filma ne može da se poredi s onom iz video igre, a oni koji su video pogledali tvrde da je ipak dobar za opuštanje.

Izvor: Gizmodo

Podelite s prijateljima

Tweet