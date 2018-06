Twitter dodaje podršku za verifikaciju prijave pomoću USB ključa

Twitter je objavio da sada možete koristiti USB sigurnosni ključ, kao što je Yubikey, u sklopu procesa dvofaktorske autentifikacije. Ovo predstavlja najnoviju ekspanziju Twitter-ove podrške za verifikaciju, koja od prošle godine uključuje i programe treće strane kao što su Google Authenticator i Duo Mobile.

Korišćenjem fizičkog ključa, moći ćete da se sigurno prijavite čak i u situacijama kada ne možete ili ne želite da vam tekstualna poruka bude poslata na telefon. Facebook, Google, Dropbox i drugi su u prošlosti dodali podršku za sigurnosne ključeve. Možete pogledati kako da podesite svoj Twitter nalog za verifikaciju sigurnosnim ključem ovde.

Starting today, you can use a security key for login verification when you sign in to https://t.co/I6k1ntZlAv.https://t.co/Cu3PUyBsxz

— Twitter Safety (@TwitterSafety) June 26, 2018