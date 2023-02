Twitter – „Following“ na iOS-u i Android-u

Twitter-ova iOS i Android aplikacija će sada podrazumevano prikazivati poslednju karticu vremenske linije koju ste izabrali, bilo da je to algoritamska „For you“ ili obrnuta hronološka lista „ Following “. Kompanija je ovu funkciju predstavila na vebu krajem januara nakon što je promenila sistem za odabir vaše vremenske linije ranije tog meseca.

Aplikacija sada radi uglavnom onako kako biste očekivali. Ako pređete na vremensku liniju Following i zatvorite aplikaciju, vratiće vas na listu Following sledeći put kada je otvorite. A ako ga ostavite na kartici For You, to će biti podrazumevano.

Iako će se vaše zakačene liste i dalje pojavljivati na gornjoj traci, nećete moći da ih postavite kao podrazumevane. Na osnovu mog testiranja, ako ostavite aplikaciju na zakačenoj listi, ona će stranicu For You postaviti kao podrazumevanu ako je aplikacija izbačena iz memorije i mora da se ponovo učita.

Pre nego što je Twitter predstavio mogućnost prevlačenja između svojih vremenskih linija, mogli ste da podesite podrazumevanu vrednost preko dugmeta u obliku zvezde koje je živelo u gornjem desnom uglu. Ta opcija je privremeno nestala kada je kompanija prešla na model biranja vremenske linije, ali na sreću, sada se vratila, bez obzira na to kako koristite uslugu (osim ako, naravno, obično koristite aplikaciju treće strane ili drugu uslugu koja koristio API).

Izvor: TheVerge

