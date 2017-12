Twitter Light aplikacija dostupna i u Srbiji

Twitter-ova Light verzija aplikacije dostupna je na lokalnim Google Play prodavnicama za još 24 države, među kojima se nalazi i Srbija. Twitter je pustio aplikaciju na Filipinima još u septembru, kako bi sproveo neka istraživanja na terenu, što je dalo pozitivne povratne informacije. Ljudi su cenili to što zauzima malo prostora, mogućnost da koristi minimalne količine podataka i brzo učitava u zemlji koja nije baš poznata po brzom Internetu. “Na osnovu ovih pozitivnih rezultata”, rekao je menadžer Twitter-a Jesar Shah, “odlučili smo da je omogućimo većem broju ljudi širom sveta.”

Twitter je očigledno primetio povećanje broja tvitova od 50% otkad je izbacio Lite verziju početkom ove godine, što je verovatno bilo zbog toga što štedi podatke i brzo ih učitava, čak i na 2G i 3G mrežama, veličini 3MB instalacije, offline režimu i data saver režimu koji samo učitava slike i video zapise koje stvarno želite da vidite.

We’re bringing Twitter Lite to the Google Play Store in 24 more countries!

It minimizes data usage, loads quickly on slower connections, and installs in less than 3MB on your Android device.https://t.co/kXLb0RyXWv

— Twitter (@Twitter) December 1, 2017