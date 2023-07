Twitter pokušava da reši problem sa neželjenom poštom

Kompanija će automatski primeniti novo podešavanje.

Veliki broj neželjenih poruka

Poslovanje i funkcionisanje Twitter-a se na više načina pogoršalo otkako je Elon Musk uveo plaćenu verifikaciju. Međutim, jedan od najkonzistentnijih problema je nagli porast neželjene pošte u DM-ovim. Sada, Twitter navodi da pravi promenu kako bi smanjio količinu neželjenih poruka u prijemnim sandučićima korisnika.

Kompanija dodaje novo podešavanje koje će usmeravati poruke sa verifikovanih naloga koje ne pratite u prijemno sanduče „zahtev za poruke“ a ne u primarno prijemno sanduče. Novo podešavanje će biti automatski omogućeno za svakoga ko je ranije imao svoj DM otvoren za sve. Takođe, korisnici će moći da promene podešavanje „u bilo kom trenutku“, navodi Twitter.

To je značajan preokret u odnosu na promenu koju je Musk nedavno odobrio i koja je omogućila plaćenim pretplatnicima Twitter Blue-a da upućuju poruke svakom korisniku bez obzira na status praćenja. Međutim, dok je Musk sugerisao da će promena smanjiti „AI botove“, to je dovelo do više neželjene pošte.

U postu koji najavljuje poslednju promenu, Twitter-ov nalog za podršku kao da je priznao rasprostranjenost neželjenih DM poruka sa verifikovanih naloga. „Dodajemo novo podešavanje za poruke koje bi trebalo da pomogne u smanjenju broja neželjenih poruka u DM-ovima“.

Izvor: Engadget

