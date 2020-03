Twitter poslao striktnu instrukciju zaposlenima

Da Korona virus nije bezazlen, potvrđuje i jučerašnja odluka Svetske zdravstvene organizacije da ovaj virus proglasi globalnom pandemijom. Za sada su najviše stradale Kina, Italija i Iran, ali je virus registrovan u preko 125 zemalja širom sveta. Zbog svega ovoga, kompanija Twitter odlučila je da sve svoje zaposlene po svetu pošalje da rade od kuće. I to je obaveza.

Korona virus razlog zatvaranja kompanija i rada od kuće

Zaposleni u kompaniji Twitter moraće da rade od kuće do daljnjeg, kako bi pomogli da se uspori širenje Korona virusa, objavila je u zvaničnom saopštenju ova uspešna firma. Prošle nedelje ovo je bila preporuka iz direkcije, ali je sada postala direktiva i obavezno je da se svi zaposleni pridržavaju toga. Ovo je jedna od restriktivnijih mera u IT svetu od nastanka Korona virusa, s obzirom na to da će prinudno od kuće raditi oko 5,000 zaposlenih, koliko ih Twitter ima.

Ova kompanija će nastaviti da plaća svima kao i do sada svoje obaveze, ali će i za roditelje sa decom platiti dodatne troškove zbog novonastalih okolnosti. Sa druge strane, i ostale velike IT kompanije izdale su slična saopštenja, pa je tako Alphabet ograničio rad svojih zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i Amazon i Microsoft. Širom sveta otkazani su veliki festivali i konferencije, među kojima i Facebook F8, Google I/O, MWC Barselona 2020, ali je otkazan i E3 sajam video igara.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet