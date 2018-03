U Nemačkoj vlasnici 840.000 kompanija traže naslednike

S obzirom na to da se cela jedna generacija posleratnih preduzetnika priprema za odlazak u penziju, više od petine kompanija u porodičnom vlasništvu moraće do 2022. godine biti prodato ili ugašeno. Naime, u tim kompanijama vlasnici nemaju dece kojoj bi ostavili kompaniju ili su naslednici premladi. To je rezultat niske stope nataliteta, koja je u Nemačkoj prisutna još od 70-ih godina. Samo u iduće dve godine 100.000 preduzetnika namerava otići u penziju, a da još nisu rešili pitanje naslednika.

Prema oceni glavnog ekonomiste KfW-a, to će iz osnova uzdrmati sektor malog i srednjeg preduzetništva, koji je motor najveće ekonomije Evrope. Mala i srednja preduzeća zaslužna su za dve trećine radnih mesta i trećinu korporativnih prihoda. U DZ banci procenjuju da će generacijska kriza dodatno povećati ionako veliku glad inostranih rivala za preuzimanjem nemačkih malih i srednjih preduzeća. Međutim, analiza KfW-a pokazuje kako prodaju razmatra 42 odsto preduzetnika, dok 54 odsto želi kompaniju da ostavi u porodičnom vlasništvu.

Izvor: Poslovni dnevnik