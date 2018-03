Steven Seagal izašao iz Bitcoiin posla

Steven Seagal je odavno shvatio da može više da zaradi od svog imena nego od filmova koje bi snimao. Zato je i ušao u posao sa kriptovalutama, promovišući Bitcoiin (sa dva i).

Do sada smo već ustanovili da Seagal može da bude šta god poželi. Pored toga što je glumac, majstor borilačkih veština i muzičar, on je i stručnjak za kriptovalute – na neki način. Poznati glumac do skoro je bio brend ambasador malo poznate kriptovalute Bitcoiin (čije ime zvuči kao lažnjak sa buvljaka). Ipak, izgleda se nije zadržao u tim vodama jer je objavljeno da se razišao sa anonimnim osnivačima ove kriptovalute, napuštajući projekat nakon što je navodno prikupljeno 75 miliona dolara kroz ICO (initial coin offering).

Od sada će Bitcoiin funkcionisati na slobodnom tržištu, a sa odlaskom Seagala vratiće se u anonimnost. Mnogima je ova valuta bila sumnjiva od početka, a sada se te sumnje povećavaju nakon što je jedina poznata osoba, Steven Seagal, napustila projekat. Takođe nije poznato koliko je novca prikupljeno kroz inicijalnu ponudu, iako je rečeno da je u pitanju preko pomenutih 75 miliona.

Bitcoiin – prevara ili poslovna prilika?

Stabilnosti ove kriptovalute svakako nije pomogla vest da su vlasti u Nju Džerziju poslale osnivačima Bitcoiina naredbu da prestanu sa operacijama. Glavni razlog je to što se osnivači nikad nisu registrovali za prodaju. Vlasti na federalnom i državnom nivou pokupšavaju da regulišu tržište koje trenutno deluje u sivoj zoni. Iako su razne kriptovalute putem ICO prikupile skoro 4 milijarde dolara, nijedna se nije zvanično registrovala.

Osnivači Bitcoiina su do sada ostali anonimni a Steven Seagal do sada nije objavio da je prestao sa podržavanjem ove kriptovalute. Kako je Seagal profesionalac, ne sumnjamo da će nastaviti da podržava Bitcoiin ukolkiko dogovori novi honorar. Američki glumac voli da unovči svoj imidž pa je tako učestvovao u kampanji za igru World of Warships, igru kompanije Wargaming koja stoji iza World of Tanks igre.

Izvor: The Verge

