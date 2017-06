Ulaznica u svet mehanike

LC Power je ugradio osam multimedijalnih prečica, kao i šest programabilnih makro‑kombinacija. Za vezu s PC‑jem koristi USB interfejs, a dopada nam se to što je ugrađeni kabl solidne debljine. Nažalost, nije modularan kao na mnogim modernijim tastaturama, ali spremni smo da na ovaj sitniji nedostatak zažmurimo na jedno oko. Dobra vest je činjenica da je implementiran N key rollover, što praktično znači da nema ograničenja koliko prekidača možete da pritisnete istovremeno i da oni budu registrovani. To je posebno bitno za igrače koji mnoge akcije obavljaju istovremeno. Iskoristili bismo i priliku da istaknemo da se nama veoma dopada činjenica da je na verziji za naše tržište Enter taster pune veličine.

