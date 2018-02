Unapređeni Dynamics 365 za efikasnije poslovanje

Dynamics 365 je servis u kome je Microsoft ponudio zajedno ERP i CRM funkcionalnosti kao cloud uslugu. Već nakon godinu dana, usledilo je veliko osvežavanje sa July update‑om koje je donelo određene novine u interfejsu

Enterprise resource planning (ERP) i customer relationship management (CRM) su odavno dve ključne stavke u digitalizaciji poslovanja – dakle i neophodan preduslov da radite organizovanije i efikasnije. Godinama su ove dve vrste softvera radile na serverima unutar kompanija (on‑premise), ali trend je da se ova rešenja nude i u oblaku, što je slučaj i sa Dynamics 365. Ovo rešenje je zapravo nastalo 2016. godine simbiozom poznatih Microsoft rešenja za CRM i ERP, ali je odmah postalo vrlo popularno jer nudi end‑to‑end rešenja iz oblaka za koja nisu neophodna komplikovana prilagođavanja. Čak i kada se ukaže potreba za nekom kastomizacijom, svi moduli i prilagođavanja „ostaju u oblaku“ nudeći nove funkcionalnosti i sadašnjim i budućim korisnicima.

Promene kao potreba

Kao i obično, Microsoft je pažljivo osluškivao želje korisnika, a za sugestije i povratne informacije bio je namenjen sajt ideas.dynamics.com/ideas, pa tvrde da su sve promene zapravo nastale kao proizvod zahteva korisnika. Najvažnija promena u Dynamics 365 / CRM rešenju je zapravo „razlaganje“ licenci za pojedinačne aplikacije. Od monolitnog servisa koji se trudi da zadovolji sve vaše poslovne potrebe, do nečega što podseća na koncept mobilnih aplikacija koje mogu da se nabave i rade nezavisno ili zavisno jedna od druge – naravno, neraskidivo povezane istim sistemom za čuvanje i obradu podataka (data service). Naravno, poslovnoj organizaciji je neophodan jedinstven sistem za baratanje podacima (ono što se nekada zvalo baza podataka), ali je raznolikost poslova i scenarija za korišćenje tih podataka toliko, da je neracionalno razvijati, testirati i implementirati sve to zajedno. Korisnici će to osetiti pre svega kao niz kontinuiranih unapređenja u različitim modulima, a ta unapređenja momentalno stižu korisnicima Dynamics‑a u „oblaku“.

Jedinstven interfejs u July update‑u

Kad već sve radi u oblaku, logično je da se Dynamics 365 trudi da sve bude pristupačno sa svih uređaja. Naravno, i unificirano ako je moguće, jer korisnici ne treba da uče nekoliko načina kako da kreiraju kampanje i određuju ciljeve kompanije u zavisnosti od uređaja koji koriste. Dynamics 365 /CRM omogućava pristup kroz raznolike interfejse: uobičajeni web browser, mobilne aplikacije (MoCA) ili Outlook. Logično je da svi korisnici imaju isti pristup i pregled dešavanja, bilo da su u marketingu u sedištu kompanije, te prodaja ili podrška na terenu s mobilnim uređajima.

Unified User Interface (UUI) treba da premosti ove nedostatke i svakom korisniku predstavi sadržaj na sličan način, bilo da se radi o formularima čije je popunjavanje obično znači početak novog posla ili pružanja servisnih usluga, bilo da se radi o grafikonima koji prikazuju rezultate poslovanja, stepen efikasnosti ili jednostavno stanje nečega na lageru. Takođe, UUI je doneo i nove mogućnosti za prikaz i na taj način je uklonjena jedna od čestih zamerki korisnika, a to je belina starog interfejsa.

UUI uključuje i standardne alate za podršku poslovanju kao što su Skype for Business, koji je sada kao modul Prisutan u svim podržanim browser‑ima, OneNote ima mogućnost kreiranja nove zabeleške ili dokumenta i na mobinim uređajima, a svuda je moguće mnogo bolje filtriranje podataka da bi se dobili što očigledniji grafikoni baš za ono što nas trenutno zanima – veoma slično onome što je do skoro nudio samo Interactive Service Hub.

Važna komponenta novog UUI‑ja je i nova hronologija aktivnosti (Activity Timeline). Pregled aktivnosti do sada je zahtevao žongliranje između panela activities, notes i posts, pa je njihovo objedinjavanje u Activity Timeline odličan način da brzo sagledate sve što ste preduzeli, zabeležili ili javili kolegama. Dynamics 365 / CRM naravno nije sistem koji će sam raditi i obezbediti vam profit, poput rudarenja kriptovaluta.

Prilagođavanje vašem poslovnom modelu i poslovnim procesima je još uvek neophodno, ali će ono biti sve lakše, a unapređenja celokupnog sistema sve brža. Sve u skladu s dinamičnim vremenima u kojima živimo.

www.extreme.rs

(Objavljeno u PC#251)

Podelite s prijateljima

Tweet