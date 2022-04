Unicode više neće prihvatati nove emoji zastave

Unicode je upozorio da više neće prihvatati predloge za nove emoji zastave, bez obzira na kategoriju. Oni su više nevolja nego što vrede, kaže organizacija, bilo da je u pitanju politika ili vrednost koju donose.

Unicode ističe da su zastave najmanje korišćeni emoji

Unicode smatra da ako bi tim emoji-ja , na primer, dodao regionalne zastave za jednu zemlju, to bi istaklo nedostatak regionalnih zastava za druge zemlje. Štaviše, Unicode ne može da ukloni znak kada je jednom dodat, iako može da ažurira emoji. Takođe, zastave su najmanje korišćeni emoji, i čak se ne koriste tako često u biografiji društvenih medija. Unicode pokušava da ograniči broj emoji-ja koje dodaje svake godine, i nema mnogo podsticaja za dodavanje zastava koje neće biti široko prihvaćene.

To ne znači da nikada više nećete videti zastave. Zastave se automatski preporučuju za bilo koju zemlju sa Unicode regionalnim kodom, to jest, priznatom od strane Ujedinjenih nacija. Za sada, međutim, zastave koje vidite biće popravljene osim ako ne dođe do značajnih političkih preokreta.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet