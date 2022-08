Upomoć! Moj sistem administrator je na godišnjem…

Vreme je godišnjih odmora. Vreme je kada je ceo region suncem okupan i još uvek odlažemo svoje obaveze. Svi su opušteni i pomalo indiferentni prema svakodnevnim problemima. Vreme je za opuštanje i zabavu u krugu dragih prijatelja i porodice. Nešto što bi nam obično pokvarilo dan, jedva da nas okrzne. Osim ako ste član sistem administrator kluba, u tom slučaju za vas ovo ne važi. Jedno od nepisanih pravila sistem administrator kluba bi trebalo da bude ‘nikad ne spominji godišnji odmor’, jer onog trena kada se samo usudite pomisliti na godišnji odmor ventilatori na serverima polako počnu da ubrzavaju, server soba počinje da proizvodi zvukove, lampice na instrument tabli se gase, telefoni se bude. Ukratko, sve što može poći naopako, poći će.

Za pružaoce IT usluga nema pauze, korisnički sistemi rade non stop. Korisnička infrastruktura zahteva vašu konstantnu i potpunu pažnju. Ako ste deo većeg tima onda nije problem ostaviti vaše kolege i na nedelju-dve zaboraviti radne obveze. Ako ste deo manjeg tima ili vlasnik IT firme sigurno se trudite da budete konstantno dostupni, čak i za vreme odmora. No, odmor je veoma važan i takav tempo života može naštetiti vašem zdravlju. Jedan od glavnih izazova za pružaoce IT usluga je zadržati visoki standard i kvalitet usluga istovremeno omogućavajući sebi i/ili svom timu dovoljno vremena za odmor i opuštanje.

Automatizuj dosadne, ponavljajuće zadatke

Umesto da provodite godišnji odmor konstantno proveravajući mobilni telefon oslonite se na rešenja koja nude mogućnost automatizacije standardnih operativnih procedura, automatski mogu otkloniti manje probleme i pobrinuti se da korisnički sistem nesmetano funkcioniše. Rešenja za udaljeno upravljanje i nadzor računarskih sistema su očigledan izbor, no izabrati pravo rešenje nije tako jednostavno. Idealno rešenje bi trebalo ponuditi sledeće opcije:

Preglednost Automatizacija Sigurnost Skalabilnost Integracija Udaljeni pristup Helpdesk

Jednostavna rešenja za kompleksne probleme

Svaki pružalac IT usluga prolazi kroz različite faze poslovanja i ono što je počelo kao jednostavna usluga podrške u radu korisnika obično se proširuje s dodatnim opcijama. U početku je možda dovoljno imati rešenje za udaljeni pristup, ali zatim se pojavi potreba za nadzorom opreme. Nakon toga se pojavi potreba za nadzorom cloud servisa ili kontrolom primene zakrpa. Lista klijenata polako raste i ako želite zadržati kvalitet vaših usluga potrebno je da automatizujete standardne operativne procedure. Najgore što se može desiti je da se korisnik nađe u ozbiljnom problemu a vi ste nedostupni. Kolege nemaju sve potrebne informacije i ne znaju kako pomoći u ovoj situaciji.

Uživajte u godišnjem odmoru i pustite neka N-sight radi umesto vas

N-able N-sight je rešenje koje integriše najvažnije funkcionalnosti u jednom korisničkom interfejsu koji se prilagođava vašim potrebama i raste zajedno s vašim poslovanjem. Rešenje integriše tri različita aspekta poslovanja (HelpDesk, Remote monitoring & Management, Remote Access) u jednu intuitivnu platformu. HelpDesk nudi opciju korisničkog portala s bazom znanja za jednostavnu komunikaciju s klijentima i kreiranje zahteva za podrškom. Dokumentacijom korisničkih okruženja možete se pobrinuti da svaki član tima, u svakom trenutku ima sve potrebne informacije za brzo i jednostavno otklanjanje problema. RMM dolazi s proaktivnim nadzorom, opcijama udaljenog pristupa, sigurnosti, zaštite i automatizacije svakodnevnih zadataka. Remote access omogućava pristup infrastrukturi s bilo koje lokacije.

Eliminišite nepotrebne troškove

N-able N-sight je visoko prilagodljivo rešenje koje Vam omogućava da izgradite kompletno poslovanje i unapredite vaše IT usluge bez visokih inicijalnih troškova. Platforma se bazira na mesečnoj pretplati. Sve opcije su dostupne za korišćenje, a plaćate samo ono što koristite, i kada to koristite. S jednim rešenjem možete se pobrinuti da korisnički sistem optimalno funkcionišu, automatizuju otklanjanje standardnih problema, štite vaše korisnike od sigurnosnih incidenata i time priuštite sebi i svom timu bezbrižan godišnji odmor.

Više informacija i besplatan trial N-able N-sight rešenja možete pronaći OVDE.

Podelite s prijateljima

Tweet