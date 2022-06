Yealink MeetingBoard – interaktivna tabla za Microsoft Teams virtuelne sastanke

Pandemija nas je primorala da iz korena izmenimo navike koje se tiču vođenja i učestvovanja na poslovnim sastancima i konferencijama. Novi uslovi zahtevaju nove alate i opremu da bi se poslovni procesi ubrzali i očuvala efikasnost.

Virtuelni sastanci, koji su nekada bili samo jedan deo u spektru poslovnih komunikacija, postali su primarni vid sastajanja i razmene informacija. Pošto nam nove digitalne rutine ostaju kao „nova normalnost”, trebalo bi razmisliti o nabavci tehnološki adekvatne i cenovno pristupačne opreme za interaktivne virtuelne konferencije, a Yealink MeetingBoard za MS Teams poseduje upravo te kvalitete.

Uspešna fuzija interaktivne table i displeja za telekonferencije

Yealink MeetingBoard predstavlja interaktivnu tablu za audio/video kolaboraciju s tačskrin displejem od 65 inča. Prvi utisak tiče se njenog sofisticiranog dizajna. Vizuelno, njena spoljašnost s kućištem deluje suptilno i nenametljivo, ali u isto vreme veoma robusno. Dimenzije samog displeja, ali i postolja, omogućavaju lako i brzo prenošenje između prostorija, dobru preglednost sistema i njegovu vidljvost iz praktično bilo koje tačke čak i velike konferencijske (ili druge) prostorije.

Ugrađen 16 MEMS mikrofonski modul precizno registruje zvuk glasa sagovornika sa distance do osam metara, eliminišući neprijatnu obavezu da on viče ili se približava uređaju. Učesnik sastanka bez napora može sedeti na svojoj stolici i uobičajenom jačinom i tonalitetom glasa razgovarati sa sagovornicima koji će ga dobro čuti. Da on dobro čuje njih, zadužen je 4+2 sistem stereo-zvučnika koji kristalno jasno prenose potrebne audio-informacije, lišene šuma.

Što se video-komponente komunikacije tiče, u Yealink MeetingBoard ugrađena je 4K širokougaona kamera sa Sony senzorom slike i AI modulom koji obezbeđuje automatsko frejmovanje, praćenje aktivnog govornika, praćenje prezentatora, sliku u slici, galeriju slika i druge napredne opcije.

Bazirana na MS Teams-u i Android-u

Za rad uređaja zadužena je kompjuterska jedinica bazirana na octa-core čipsetu i ugrađen Android 10 sistem. Glavna softverska karakteristika ove multimedijalne table je ugrađen Microsoft Teams alat za kolaboraciju, jedan od ubedljivo najpopularnijih u poslovnom svetu. Mogućnosti koje MS Teams pruža dolaze do punog izražaja u sadejstvu sa ovom tablom. Puna kolaboracija podrazumeva da jedna ili više osoba mogu da istovremeno razmenjuju digitalne informacije, crtaju i pišu po tabli, kao i da označavaju polja bojama, kreiraju dijagrame i druge sadržaje koji se posle konferencije mogu naknadno pregledati. Ove funkcije su idealne u dinamičnim okruženjima, naročito pri izradi planova, diskusijama o učinku na pojedinim projektima i slično.

Idealno rešenje za kompanije i edukacione centre

Polje primene MeetingBoard table šire je od korporativnog. Osim što se može koristiti u salama za sastanke, kancelarijama menadžmenta ili zajedničkim kreativnim prostorijama kompanija, ona može idealno da posluži za potrebe grupnih treninga, edukacija i obuka.

Puna funkcionalnost za svega nekoliko minuta

Puštanje u rad je maksimalno pojednostavljeno i svodi se mahom na povezivanje sa električnom utičnicom i uzimanjem daljinskog upravljača u ruke. Prilagođavanje na korisnički interfejs je momentalno za bilo koga ko je ikada koristio MS Teams (i Android).

Osim što se može postaviti na samostalan nosač, Yealink MeetingBoard se može okačiti na zid, što zajedno sa aktivacijom uređaja traje svega nekoliko minuta.

Dodatna oprema na raspolaganju

Dodatne opcione komponente uključuju PTZ kameru koja se može skidati s vrha ekrana, bežične mikrofone, kao i tač konzolu za daljinsko upravljanje sadržajima na tabli. Modularnost operativnog sistema podrazumeva pojednostavljeno korišćenje edukativnih softvera koji, po pravilu, zahtevaju postojanje podrške uređaja za Windows.

Autor: Dušan Katilović

