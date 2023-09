Upravljanje bankomatima na daljinu uz Vertiv™ Avocent® ADX Platform

Digitalne bankarske usluge smanjile su potrebu za ličnim odlaskom u banke jer potrošači mogu proveravati stanje, prenositi sredstva, izvršavati uplate i prijavljivati se za kredite preko Interneta.

Uprave banaka ipak žele da iskoriste svoje fizičko prisustvo kako bi privukle potrošače nazad u poslovnice. Unutar poslovnice, bankarsko osoblje može da pruži personalizovane savete, da pomogne potrošačima da se snađu u kompleksnim uslugama i da ponudi druge proizvode. U međuvremenu, banke mogu koristiti naprednu tehnologiju u poslovnicama, kao što su odašiljači koji šalju odgovarajuće marketinške ponude na pametne telefone potrošača ili aplikacije proširene stvarnosti, koje omogućavaju potrošačima istraživanje usluga na razne načine.

Uz to, bankomati služe kao snažan privlačni faktor koji podstiče potrošače da se vraćaju u poslovnice. Tačnije, više od 3,2 miliona širom sveta. Iako bankomati postoje više od 50 godina, ova tehnologija prolazi kroz značajne inovacije. Evo nekih uzbudljivih karakteristika koje bankomati nove generacije nude:

Iskustvo slično pametnim telefo­nima: korisnici mogu da koriste touch ekran bankomata i gestove za povećavanja i smanjivanja prikaza na ekranu. Sem toga, mogu da potvrde autentičnost transakcije putem svojih telefona, QR koda ili prepoznavanja lica.

Optimizacija transakcija: noviji modeli bankomata nude integrisano skeniranje dokumenata, podršku uživo od radnika banke putem video-poziva te personalizovane preporuke za podizanje gotovine. Ove karakteristike pojednostavljuju isplatu gotovine i omogućavaju potrošačima pomoć ako im je potrebna. Podižući uslugu na viši nivo, potrošači mogu koristiti bankarske aplikacije na svojim pametnim telefonima za prethodnu pripremu transakcija, približiti telefone bankomatima i primiti gotovinu, bez potrebe za umetanjem kartice.

Pružanje univerzalnog pristupa gotovini i uplatama: druge mogućnosti koje dolaze na bankomate uključuju mogućnost zahteva za uplatu gotovine putem kreditne kartice i preuzimanje kartice na bilo kom bankomatu ili izvršavanje uplate na bilo kojem bankomatu neke banke.

Obavljanje više aktivnosti putem touch ekrana: bankomati nove generacije takođe omogućavaju korisnicima da obavljaju aktivnosti poput plaćanja poreza na dohodak i računa umetanjem izvoda i gotovine. Isto tako, potrošači mogu i aplicirati za kredite putem bankomata. S obzirom na to da su bankomati povezani s platformama za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) banaka, potrošači mogu da prime ponudu za samo nekoliko sekundi.

Poslovnice banaka će zauzimati veći IT prostor

Sve ove nove mogućnosti povećaće prisustvo tehnologije u poslovnici, od servera i mrežnih uređaja koji podržavaju nove digitalne usluge dostup­ne klijentima, pa sve do bankomata koji zahtevaju redovno održavanje i servisiranje.

Nepredviđen pad sistema može da naruši korisničko iskustvo i prihode, od usluga koje se ne prodaju do izgubljenih prihoda od naknada za bankomate. Banke obično naplaćuju naknade za transakcije onima koji se ne nalaze u njihovoj bazi klijenata i veće naknade za podizanje stranih valuta, što im osigurava pouzdan izvor prihoda.

Međutim, upravljanje većim informacionim prostorom na edge lokacijama nosi i značajne izazove. Poslovnice su efikasne jer osoblje komunicira s klijentima i bez lokalne IT podrške. Kao rezultat toga, banke angažuju lokalnu podršku za održavanje, nadogradnju i rešavanje problema s bankomatima i drugim uređajima. To dovodi do troškova za ove usluge, kao što su teret kamiona i tehničare koji privremeno isključuju bankomate, otvaraju ih i ponovo ih konfigurišu ili vrše druge popravke.

Šta ako postoji jednostavniji pristup upravljanju tehnologijom u poslovnicama? Šta ako IT osoblje može većinu održavanja servera i bankomata da obavi na daljinu, bez potrebe za unajmljivanjem dobavljača koji

će dolaziti na lokacije i fizički rukovati uređajima?

Bankarskim IT timovima trebaju jednostavna, sigurna rešenja za upravljanje bankomatima i tehnologijom poslovnica

S Vertiv tehnologijom, upravljanje tehnologijom u poslovnici zaista je moguće. IT timovi mogu koristiti Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform i Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM-ove ili Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM-ove kako bi se na daljinu povezali i proverili bankomate i ostale uređaje u poslovnici zbog saniranja problema i ažuriranja. Prednosti ovog korišćenja uključuju:

Optimizaciju i pojednostavljenje rada: umesto nadzora složenih programa održavanja bankomata i logistike, s izvođačima u svakoj zajednici, IT timovi mogu osigurati većinu operacija. Oni mogu ažurirati, ponovo slikati i otklanjati probleme s uređajima, izbegavajući potrebu za putovanjem na lice mesta kako bi dovršili ove zadatke. Vertiv Avocent ADX MP1000 Platform za upravljanje podržava više od 100 istovremenih korisnika na daljinu, što znači da bi banke verovatno mogle da opreme internu IT zajednicu za upravljanje uslugama jednim ili više ovih uređaja kako bi održavali tehnologiju u poslovnicama.

Poboljšano vreme rada opreme: IT timovi mogu na daljinu pristupiti i upravljati uređajima poslovnica 24/7, poboljšavajući njihovu dostupnost. U slučaju problema, IT osoblje može odmah započeti s radom,

umesto da čeka satima ili danima dolazak dobavljača.

Smanjite OpEx i CapEx troškove: informatička podrška može koristiti Vertiv Avocent ADX MP1000 Management Platformu za proaktivno servisiranje uređaja poslovnica i produženje njihovog životnog veka. Takođe, mogu smanjiti troškove, kao što su ugovori za održavanje s dobavljačima, troškovi za dolazak tehničara na teren, dodatni troškovi za hitne posete i mnoge druge stavke.

Dobijanje visokoskalabilnog rešenja: Vertiv Avocent ADX MP1000 Management Platform je sigurno upravljanje IT-jem na daljinu. Ono omogućava uobičajenu, potpuno digitalnu arhitekturu s otvorenim standardima i API-jima koji se lako mogu skalirati na poslovnicama banaka i uređajima.

Povezivanje s bilo kojim uređajem: Vertiv nudi fleksibilne priključke koji zadovoljavaju različite potrebe. Vertiv Avocent ADX IPIQ IP KVM je zero-U uređaj koji pruža plug-and-play povezivanje s IT uređajima, poboljšanu video-rezoluciju i end-to-end enkripciju celokupnog prometa. Zbog svojih kompaktnih dimenzija i isplative cene, Vertiv Avocent ADX IPIQ IP KVM idealna je opcija za IT timove koji žele daljinski da pristupaju i kontrolišu veliki broj IT uređaja u poslovnicama.

Vertiv Avocent ADX IPHUHD 4K IP KVM uređaj izvrstan je izbor za informatičare koji sprovode aktivnosti koje zahtevaju detaljnost, kao što je testiranje servera i drugog hardvera. Uz 4K rezoluciju, IT timovi mogu poboljšati svoju produktivnost i smanjiti radni napor.

Pojednostavite upravljanje tehnologijom poslovnice uz Vertiv

Banke koriste tehnologiju za razvoj iskustva u poslovnicama, od bankomata sledeće generacije, uređaja koji pojednostavljuju isplatu gotovine do servera, mrežne tehnologije i poslovnih aplikacija koje pokreću digitalne usluge.

Informatička podrška može koristiti Vertiv™ Avocent® ADX Platform za upravljanje na daljinu, kontrolu, nadogradnju i rešavanje problema s ovim bitnim uređajima. Vertiv Avocent ADX MP1000 Management Platform informatičkom timu pruža veću preglednost i kontrolu te mogućnost skaliranja operacija na više lokacija. U međuvremenu, Vertiv Avocent ADX IPIQ IP KVM-ovi i Vertiv Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM-ovi pružaju IT timovima fleksibilne načine za povezivanje na daljinu i upravljanje uređajima.

Tehnologija Vertiv Avocent ADX pomaže informatičkoj podršci da isporuči iskustvo digitalne poslovnice koja služi većem broju klijenata, poboljšava njihovo zadovoljstvo i povećava prihode.

Za više informacija o Vertiv proizvodima i rešenjima posetite Vertiv.com ili nam pišite na croatia.hello@Vertiv.com.

