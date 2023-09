Google je privremeno postigao sporazum u vezi sa istragom za antimonopolska pravila

Tužioci, potrošači i korisnici iz 37 saveznih država u Americi tvrdili su da je Google nepravedno monopolizuje uređaje sa Android operativnim sistemom.

Google je zloupotrebio svoju dominaciju u distribuciji Android aplikacija

Google je privremeno postigao dogovor sa savezom državnih tužilaca koji su podneli tužbu 2021. godine. Navodno, Google je zloupotrebio svoju dominaciju u distribuciji Android aplikacija putem Google Play prodavnice. Zastupnici su tvrdili da Google koristi “svoju monopolističku moć putem Androida. Na taj način nezakonito čuva svoj monopol“. Oni su naveli da se 90 posto svih prodaja aplikacija odvijalo putem Google Play-a. Prema izveštajima, predmet je prosleđen sudiji koji, ako bude zadovoljan, može potvrditi dogovor i otkazati nadolazeću sudsku bitku.

To je pametan potez sa strane Google-a, obzirom na to da se suočavao sa brojnim tužbama za narušavanje antimonopolskih pravila zbog svoje dominacije i moći u poslednjih nekoliko godina. Kazne su iznosile i do 4,3 milijarde eura (4,6 milijardi dolara), a postojale su i pretnje za rasturanjem poslovanja oglašavanja kompanije.

Nisu svi zadovoljni najnovijim sporazumom

Izvršni direktor kompanije Epic Games, Tim Sweeney, putem Twitter-a objavio je da Epic nije uključen u ovaj dogovor. Razvojni studio igara tužio je Google 2020. godine. Epic je tvrdio da je Google napravio sporazume sa drugim velikim izdavačima igara kako bi isključio konkurentske prodavnice aplikacija. Sweeney, takođe kritikuje druge prodavnice koje uzimaju deo od svake transakcije kako bi pokrile troškove poslovanja tih prodavnica.

Sudski proces između Epic Games-a i Google-a zakazan je za 6. novembar. Takođe, Sweeney je napisao na Twitter-u: “Ako Google okončava svoj monopol na plaćanja bez uvođenja „Google takse” na transakcije trećih strana, mi ćemo se nagoditi i postati prijatelji Google-a u njihovoj novoj eri.

Međutim, ako sporazum samo samo isplati tužiocima odštetu i ostavlja „Google taksu“, mi ćemo nastaviti da se borimo. Potrošači imaju koristi samo ako antimonopolske mere ne samo otvaraju tržišta, već i vraćaju konkurenciju cena.” Tačan iznos koji Google mora da plati i eventualne potrebne promene još nisu objavljeni, ali sve bi moglo biti javno saopšteno tokom saslušanja zakazanog za 12. oktobar.

