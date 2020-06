Uskoro nova ekspanzija za Pokemon Sword and Shield

U trejleru koju je izašao pre par dana, najavljeno je da nam uskoro dolazi nova ekspanzija za popularnu igru Pokemon Sword & Shield. Kako je najavljeno, ova ekspanzija izaći će 17. juna i od tada će biti dostupna svim igračima.

Isle of Armor ekspanzija za sve ljubitelje Pokemona

Predstojeće širenje popularne igre Pokemon Sword & Shield, Isle of Armor, biće dostupno svim igračima od 17. juna, najavljeno je iz kompanije koja stoji iza ove igre. Isle of Armor, zajedno sa The Crown Tundra, koja je najavljena u januaru, dodaje nove likove u igru, pokemona i područja koja treba istražiti. U trejleru su prikazane samo neke mogućnosti koje očekuju igrače.

Igrači će u novoj ekspanziji Pokemona imati priliku da Gigantamax evoluciju svojih startnih pokemona, Rillaboom, Cinderace i Inteleon. Originalni početnici Venusaur i Blastoise će takođe dobiti svoju Gigantamax formu i time se priključiti Charizardu, koji se već pojavljuje u Sword & Shield. The Crown Tundra je očekivana za jesen, kada će izaći Galarian forme legendi Articuno, Zapdos i Moltres, uz naravno širok dijapazon mnogih drugih likova i priča.

