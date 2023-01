Veće isporuke 5G telefona u Indiji ove godine

Isporuke 5G pametnih telefona u Indiji premašiće isporuke 4G pametnih telefona do kraja ove godine. Isporuke su podstaknute masovnim usvajanjem mreže velike brzine i porastom prodaje telefona sa čije su cene niže, objavila je kompanija za istraživanje tržišta Counterpoint.

5G mreža se smatra ključnom za razvoj novih tehnologija

Iako se procenjuje da će ukupne isporuke pametnih telefona u Indiji 2022.godine pasti zbog problema sa snabdevanjem komponentama i makroekonomskih faktora, 5G će nastaviti da napreduje uzlaznom putanjom u 2023. godini, navodi Counterpoint.

Očekuje se da će brzina 5G podataka u Indiji biti oko 10 puta veća od brzine 4G. 5G mreža se smatra vitalnom za razvoj novih tehnologija. U centru pažnje su samovozeći automobili i veštačka inteligencija.

Prema izveštajima, udeo 5G pamentih telefona u opsegu nižih cena dosegnuće 30 odsto u 2023.godini. U odnosu na procenat od 4 odsto u prošloj godini, to će biti veliki napredak saopštio je Counterpoint.

Jedan od Indijskiih lidera u telekomunikacijama je Reliance. Indijski konglomerat sarađuje sa Google-om na lansiranju budžetskog 5G pametnog telefona. Telekomunikacioni operater je kupio najveći deo 5G spektra na aukciji vrednoj 19 milijardi dolara u avgustu.

Isporuke 5G pametnih telefona preći će granicu od 100 miliona u drugom kvartalu 2023.godine i tako premašiti isporuke 4G pametnih telefona ove godine, navodi Counterpoint.

Counterpoint očekuje da će se problemi kao što su nedostatak komponenti, inflacija, geopolitički sukobi i ograničena dostupnost 5G mreža smanjiti do kraja 2023. godine. Nakon što se to dogodi, doći će do masovnog usvajanja 5G mreže.

Takođe, indijska vlada želi da podstakne Apple, Samsung i druge proizvođače mobilnih telefona. Vlada želi da te kompanije daju prioritet uvođenju nadogradnje softvera za podršku 5G mreže u Indiji. Prema izveštajima Reuters-a, mnogi modeli nisu spremni za nedavno lansiranu uslugu velike brzine.

Izvor: Reuters

