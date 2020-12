Velika Britanija uklanja Huawei 5G opremu

Vlada Velike Britanije naložila je telekomunikacionim operaterima, počev od septembra 2021. godine, a najkasnije do 2027. godine, uklone svu Huawei telekomunikacionu opremu koju upotrebljavaju. Ovo je velika promena stava britanske Vlade, koja je do skoro govorila kako neće uklanjati opremu kineskog proizvođača. Po svemu sudeći, američki pritisci su pobedili i sva 5G oprema kompanije Huawei moraće da se demontira.

Potpredsednik Huawei-ja, Victor Zhang, naveo je da je odluka motivisana američkom percepcijom Huawei poslovanja i da smatra da Velika Britanija nije tu odluku donela samostalno. On je naglasio da će takav razvoj događaja negativno uticati na Veliku Britaniju, jer će znatno povećati troškove, a samim tim će doći i do povećanja cena digitalnih dividendi za zainteresovane kompanije. Sve to će rezultovati usporavanjem telekomunikacionog razvitka Velike Britanije i njenim zaostatkom u odnosu na ostale razvijene države.

Jedinu dobit u celoj ovoj priči imaće drugi proizvođači telekomunikacione opreme, Nokia i Ericsson, jer će telekom operateri u Britaniji praktično biti primorani da se odluče za jednog od ova dva proizvođača.

