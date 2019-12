Vertiv Customer Experience centri: Tehnologija hlađenja i strujnog napajanja u Italiji

Prošle nedelje imali smo prilike da posetimo dva Customer Experience centra kompanije Vertiv u Tonjani i Bolonji. U ovim centrima, pored toga što klijenti mogu da se informišu detaljno o tehnologijama i proizvodima koje Vertiv nudi, vrše se i razna ispitivanja i testiranja opreme i infrastrukture.

Prvi centar koji smo obišli bio je Thermal Management Experience centar u Tonjani blizu Padove. Nakon dočeka i pozdravne reči Igora Grdića, Country manager-a i člana Uprave Vertiv Croatia, usledilo je nekoliko predavanja a prva nam se predstavila Flora Cavinato, Director, Service & Software Solutions Global Offering, DFS. U izlaganju „The Low-Down on Data Center Downtime“ Flora je imala za cilj da predoči kako da se izbegne down-time. „Jedan od deset prekida u radu data centara košta više od milion dolara, a najveći razlog za prestanak rada je nestanak struje sa 33%. Na drugom mestu nalazi se kvar na mreži sa 30%“, naglasila je Flora. Dodala je i da velike teškoće u radu nastaju i zbog lošeg vremena, te da bi trebalo da se grade data centri u skladu sa prirodom, a to je po Florinom mišljenju sve veći izazov. „Imamo i obnovljivu energiju, i sve to utiče na dizajniranje data centara, a kompleksnost sa kojom se danas susrećemo je izazov.“ Flora je naglasila da je ekspertiza stručnih ljudi i dalje potrebna, te da će 5G revolucija uticati na infrastrukturu komunikacije, a da su očekivanja velika kada je u pitanju šta nove tehnologije donose. Za kraj svog izlaganja Flora je rekla da je prisustvo bitno, i da je Vertiv prisutan u više od 130 zemalja.

Federico Bano, Regional Service Offering Manager for Europe, Middle East and Africa, u svom izlaganju „Vertiv Services: A 360° Approach“ je naveo da pored toga kako je napravljen proizvod, važnu ulogu igra povezanost završnog proizvoda. „Ne samo što u tehničkom smislu pružamo podršku već imamo i veliki ekosistem koji održavamo i dosta tehnologije. Danas imamo preko 10.000 jedinica Vertiv opreme koja je povezana. Data security je veliki pokretač povezanosti, a ukoliko niste povezani, potrebno je mnogo vremena da se reši problem.“

Flora se nadovezala na temu koliko je mašinsko učenje od koristi u rukovanju data centrom i da ova tehnologija pomaže u efikasnijoj analizi, planiranju kapaciteta, analizi rizika, analizi budžeta i još mnogo toga. Za kraj Pierpaolo Barbato, Regional Offering Manager, Thermal Management, Europe, Middle East and Africa (EMEA) je u svom izlaganju „Technology trends: A focus on Thermal Management“ naveo dva koraka za poboljšanje efikasnosti data centara, povećanje temperature (ispred rekova) data centara i strategija cirkulisanja tačno određene količine vazduha.

Nakon toga usledile su vođene ture po sektorima postrojenja, a prva na redu je bila Floor-Mount Validation Lab, opremljena visoko automatizovanom komorom za testiranje koja može da uravnoteži termičko opterećenje do 200 kW i simulira hladnu vodu i jedinice za direktno širenje s temperaturama od 0°C do 60°C. Zatim Chiller Validation Lab dizajnirana za freecooling chiller-e, može da uravnoteži termičko opterećenje do 1600 kW sa temperaturom vazduha u komori između 20°C i 50°C. Posetili smo i Adiabatic Freecooling Chiller Innovation Lab koji je dizajniran za adijabatske freecooling chiller tehnologije, kao što je Liebert AFC, ovaj najnoviji dodatak centru ima mogućnost testiranja čilera do 1,5 MW u ekstremnim radnim uslovima između -10°C i 55°C. Laboratorija simulira mehaničke, adijabatske i freecooling radne režime hlađenja sa fluktuirajućim termičkim opterećenjima sa punim i delimičnim kapacitetom za sezonska ispitivanja. Za kraj prvog dana videli smo Evaporative Cooling Innovation Lab koji je dizajniran za indirektne evaporative freecooling sisteme, kao što je Liebert EFC, ova laboratorija može da simulira IT opterećenja do 450 kW i protok vazduha do 120,000 m3 na sat pri bilo kojoj spoljašnjoj temperaturi koja je potrebna da simulira tipične kritične uslove širom EMEA regiona.

Drugi Vertivov centar koji smo obišli, AC Power Customer Experience centar, bavi se napajanjem i nalazi se u Bolonji. Na početku je Emiliano Cevenini, Vice President, Commercial & Industrial EMEA u svom izlaganju skrenuo pažnju da se veliki promene primećuju u sektoru zdravstva, i da se sve premešta u digitalni svet. „Da bi se podaci sakupili, analizirali i skladištili potrebna je određena infrastruktura, zato digitalna cveta“, rekao je Emiliano. Govoreći o centru naveo je da postoje standardni testovi koji se sprovode a mogu da budu i prilagođeni potrebama i zahtevima klijenta.

Nakon toga u Vertive LIFE Services sektoru, Nicola Pieretti, Global Offering Manager, Service & Software Solutions, objasnio je da se u tom delu testira šta sve može da dovede do kritičnih scenarija. „LIFE Service klijenti ne dobijaju ceo izveštaj već samo bitne parametre. Takođe, kupac može da zatraži specifične podatke“, objasnio je Nicola.

Govoreći o kompaniji Emiliano je naglasio da je svaki zaposleni u Vertivu školovan i obučen da radi na poziciji na kojoj radi. U to smo imali prilike da se uverimo posetom Vertivove Akademije, koja se nalazi u sklopu AC Power centra. Kroz taj deo sprovela nas je Cristina Querzè, Performance Development Director, Europe Middle East and Africa. Objasnila nam je da je Vertiv veoma temeljan kada je edukacija u pitanju te da i mentori i đaci prolaze kroz niz testiranja. Sam proces testiranja dugo traje, to jest dobijanje sertifikata za profesore odnosno mentore. Kurs u Vertiv Akademiji traje tri meseca, online se uči za test, ne moraju kandidati da dolaze, i to je neka vrsta pre-training programa. Kada polože mogu da dolaze i slušaju nastavu. Nakon toga sledi praktičan test u zavisnosti od domena gde rade, ako je u pitanju prodaja rade studiju slučaja, inženjeri rade na samoj tehnologiji, i to su zapravo tri koraka obuke. Na pitanje kome su namenjeni ti treninzi Cristina je rekla da pohađaju zaposleni u Vertivu. Međutim, kompanija radi i letnje škole gde dolaze studenti sa univerziteta. „Teško nam je da nađemo stručne ljude. Kada dođe diplomac prolazi program obuke od 12 meseci“, rekla je Cristina. „U lokalnom trening centru zaposleni mogu da dobiju predavanja na maternjem jeziku, a zaposleni iz drugih centara koji nemaju tu opciju dolaze ovde u Bolonju gde imamo internacionalna predavanja. Industrija se menja jako brzo i mi moramo da razvijamo ljude,“ dodala je Cristina.

Takođe, ovaj Vertivov centar ima saradnju sa univerzitetima, pa tako R&D tim radi sa Bolonja univerzitetom. „Univerzitet u Bolonji i naš R&D tim imaju otvorenu saradnju sa katedrom za mašinstvo i za elektrotehniku“ rekla je Cristina. Za sam kraj ove ture navela je i da je njihovim klijentima važno da se uvere da je zaposleni imao realnu obuku na pravoj tehnologiji, a ne kroz VR i AR.

Customer Experience Centar u Bolonji je Vertivova lokacija za testiranje i sertifikovanje strujne i energetske infrastrukture data centara koja omogućava kupcima iskustvo iz prve ruke u nadgledanju posla koji se odrađuje kako bi se zaštitila njihova infrastruktura kritičnih podataka te kako bi je i sami testirali. Preko 800 kupaca svake godine iz više od 50 različitih zemalja biva opsluženo, a svaki kupac ima preko 10 Vertivovih ljudi koji su mu posvećeni. Sadrži test prostoriju za nadgledanje od 1700 m2 sa kapacitetom od 2 MW, izložbenu prostoriju od 650 m2 kao i centar za akademski trening od 650 m2. Testira preko 400 UPS sistema svake godine sa 150 test sesija. Ima četiri različite test stanice – svaka pruža mogućnost do 1.2 MVA kapaciteta.

