Vertiv predstavio UPS sistem nove generacije – Liebert EXM2

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja predstavio je Vertiv Liebert EXM2, monolitni trofazni neprekidni sistem napajanja (UPS) koji pruža dvostruku konverziju efikasnosti do 97%, s dodatnim povećanjem do 98.8% u dinamičkom online načinu rada. Koristeći kapacitet snage između 100 do 250 kVA uz kompaktnost i fleksibilnost prostora koji zauzima, ovaj sistem dizajniran je za korišćenje u širokom rasponu digitalnih aplikacija, uključujući sisteme železnica i metroa, zdravstva, lake industrije, za komercijalnu upotrebu te data centre srednje veličine. Sistem je trenutno dostupan u Evropi, Bliskom Istoku te Africi (EMEA), kao i u odabranim zemljama pacifičkog dela Azije te Indije.

Liebert EXM2 donosi tehnološki napredna rešenja koja poboljšavaju efikasnost i pouzdanost, među kojima se ističe inteligentno paralelno spajanje i tri različita načina rada bazirana na veštačkoj inteligenciji koji smanjuju troškove i svode potrošnju energije na minimum. Već poznati dinamički online način rada Vertiva donosi nivo efikasnosti do 98.8%, istovremeno osiguravajući brze performanse prenosa te funkcionalnost. Štaviše, interni modularni dizajn otporan na kvarove omogućava sigurnu, jednostavnu i brzu instalaciju i održavanje, smanjujući vreme za popravku MTTR – mean time to repair) i maksimizirajući dostupnost.

Najnovije inovacije kompanije Vertiv donose vodeći nivo efikasnosti i uštede energije u industriji, značajno smanjujući ukupni trošak vlasništva (TCO – total cost of ownership) za brz povratak uloženih sredstava (ROI – return on investment). Liebert EXM2 je kompatibilan s litiijum-jonskim baterijama (LIB) te je tolerantan na visoke temperature do 50°C, što minimalizira potrebe za hlađenjem te sveukupnu potrošnju energije.

Liebert EXM2 nudi napredne mogućnosti praćenja, upravljanja i dijagnostike putem 9-inčnog ekrana osetljivog na dodir, s fleksibilnim i višestrukim sigurnosnim opcijama. Nadalje, inteligentne kontrole i komunikacijske tehnologije su kompatibilne s Vertiv LIFE servisima, Liebert Nform, SiteScan te Trellis platformom nadglednog softvera infrastrukture, kao i sistema za upravljanje baterijom od drugih proizvođača (BMS – battery management system) te upravljanja infrastrukture data centara (DCIM – data center infrastructure management).

Liebert EXM2 služi kao zamena za trenutno vodeće Liebert EXM and Liebert NXC modele koje je struka prepoznala kao UPS sisteme visokog učinka, podržavajući hiljade web stranica te oko 1.7 GW kritičnih opterećenja širom sveta. Ova najnovija inovacija proizvoda služi kao rešenje za sve jaču potrebu visoko-pouzdanih te efikasnih UPS sistema za aplikacije srednje veličine koje omogućavaju nisku latenciju povezanosti između cloud i edge stranica.

„Liebert EXM2 svoj razvoj temelji na tehnološkim rešenjima za UPS sisteme koji su najbolji u industriji, čineći korak dalje u povećanju nivoa uštede energije te pružanju najnovijih tehnologija za naše kupce. Naše povećano ulaganje u istraživanje i razvoj omogućava našim inženjerskim timovima da kontinuirano stvaraju nove inovacije unutar našeg portfolija za omogućavanje najsavremenijih rešenja“, izjavio je Kyle Keeper, potpredsednik globalnih AC power tehnologija za Vertiv.

„Sa svojom naprednom digitalnom tehnologijom te optimizovanim dizajnom protiv kvarova, Liebert EXM2 kombinuje pouzdanost, efikasnost, fleksibilnost te inteligenciju za optimalne performanse za podršku nizu kritičkih opterećenja dok istovremeno štedi prostor i troškove rada. Ovaj sistem se može instalirati u različitim konfiguracijama – u redovima, delu prostora ili čak na zidu ili u ćošku – pružajući kupcima priliku da odaberu najbolje rešenje u širokom rasponu dostupnih konfiguracija i opcija“, rekao je Andrea Ferro, direktor AC Power tehnologija za Vertiv u Evropi, Bliskom istoku i Africi.

Za više informacija posetite Vertiv.com/SWC.

Podelite s prijateljima

Tweet