Vertiv rangiran kao jedan od vodećih dobavljača na brzo rastućem tržištu modularnih data centara

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja dobio je još jedno priznanje od kompanije Omdia koja se bavi analizama tržišta. Prema njihovom izveštaju, Vertiv je rangiran kao jedan od vodećih dobavljača na tržištu montažnih modularnih (PFM) data centara, s drugim najvećim tržišnim udelom na svetu. Novo objavljeno istraživanje naglasilo je kako prednosti kao što je mogućnost pouzdanog razvoja pokreću značajan rast u prihvatanju PFM rešenja na svim geografskim područjima.

Izveštaj kompanije Omdia pod nazivom Prefabricated Modular Data Centres objavljeno je početkom 2020. godine, i bazira se na podacima iz 2018. i 2019. Prema izveštaju, 2018. godine ukupna isporuka PFM-a procenjena je na vrednost od preko 1,2 mlrd. USD, s predviđenim rastom za više od 65% za 2019. Analitička grupa ovaj snažni rast pripisuje brojnim elementima, uključujući prilagodljivosti, prednosti izrade i integracije data centara nezavisno od lokacije implementacije i same brzine implementacije.

Lucas Beran, glavni analitičar Omdia istraživačke prakse za cloud i data centre kao i autor izveštaja, identifikovao je brzinu implementacije kao primarni pokretač za brojne vlasnike i operatere. „Konstantno povećanje količine podataka i uvek rastuća potražnja za računarstvom pokreću ubrzani rast potrebe za data centrima. S obzirom da je tradicionalnom data centru potrebno od 18 do 24 meseca do implementacije, često je potrebno brže rešenje. U proseku, dobavljači montažnih modularnih data centara mogu da isporuče rešenje za četiri do šest meseci.”

Vertiv kao jedan od vodećih dobavljača modularnih data centara

„Svedočili smo snažnom rastu potražnje za PFM data centrima jer vlasnici i operateri shvataju prednosti prilagodljivosti, ekonomičnosti i brzine implementacije koje pružaju. Naši kupci takođe cene fleksibilnost dizajna i prilagođavanja koje nudimo. Takođe, kako bi proizvodi koje nudimo bili otporniji i brže dostupni, stekli smo PFM TIER-ready sertifikat u EMEA regiji nedavnim sporazumom s Uptime Institutom. Uz to, povećali smo obim poslovanja u Severnoj Americi te radimo na planovima za širenje naših PFM pogona u Hrvatskoj kako bi povećali kapacitet i ojačali naše mogućnosti u ovom ključnom tržišnom sektoru.”, rekao je Igor Grdić, član Uprave Vertiv Croatia.

Omdia izveštaj definisao je više različitih oblika PFM data centara s varijabilnim slučajevima upotrebe, uključujući IT i specifične projekte, kao i takozvane all-in-one module (s integrisanim IT-em, napajanjem i rashladnom infrastrukturom) koji se pretežno koriste u obrazovnim, industrijskim i zdravstvenim aplikacijama te u udaljenim i nepogodnim okruženjima. Prema Omdia izveštaju, potražnja za edge računarstvom podstiče prihvatanje all-in-one modula za edge lokacije kojima je potrebno prisustvo manjeg data centra u blizini krajnjih korisnika. Pristup „plug and play“ donosi brojne koristi kao što je skraćivanje vremena pokretanja i puštanja u pogon na samo nekoliko dana umesto nedelja ili meseci, kao i smanjuje mogućnost redukovanja kvaliteta, budući da su komponente unapred integrisane i testirane van mesta implementacije.

Kao što je navedeno u izveštaju, VertivPFM dizajni pokrivaju niz različitih ponuda za ispunjavanje specifičnih potreba kupaca, poput Vertiv ™ SmartMod™ – potpuno samostalnog, lako konfigurišućeg i spremnog za isporuku PFM raspona proizvoda koji omogućava brzu implementaciju novog data centra u prazan prostor. SmartMod dizajni nedavno su nagrađeni od strane Uptime Institute-a sa „Uptime Institute’s TIER-Ready designation of performance resiliency“ na području Evrope, Bliskog Istoka i Afrike (EMEA). Ovo je Vertivu omogućilo prodaju usluga koje nose oznaku Tier Certification of Constructed Facilities (TCCF) Uptime Institutea s TIER-Ready modularnim jedinicama, što klijentima Vertiva direktno omogućava sve prednosti potpunog sertifikovanja. Vertiv takođe nudi potpuno prilagođena PFM rešenja, koja uključuju dizajn, upravljanje projektima i integraciju sistema.

Za više informacija o TIER-Ready partnerstvu i Vertiv mogućnostima, uključujući Vertiv ™ modul napajanja, SmartMod™ i SmartMod™ MAX, posetite www.Vertiv.com/Solutions. Ukoliko želite da saznate više o tome kako Vertiv može da pomogne vlasnicima i operaterima data centara kako bi se neometano razvijali, posetite https://www.vertiv.com/en-emea/campaigns/scale-with-confidence/

